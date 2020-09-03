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futebol

Jean Mota, do Santos, sente a coxa esquerda e será reavaliado

Meia entrou no fim do primeiro tempo, improvisado na lateral-esquerda, mas atuou apenas dois minutos...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 23:56

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 23:56
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O meia Jean Mota sentiu um desconforto muscular dois minutos após entrar em campo no empate do Santos contra o Vasco, nesta quarta-feira (02), pela sétima rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro.
O camisa 41 entrou aos 37 minutos do segundo tempo, no lugar de Felipe Jonatan, para atuar improvisado pela lateral-esquerda, que conta com apenas Felipe como jogador da posição. No entanto, aos 39 minutos da etapa final, Jean deixou o campo para a entrada de Arthur Gomes. O jogador será reavaliado na reapresentação santista desta quinta-feira (03) e é dúvida para enfrentar o Ceará neste sábado (05), às 21h, no Castelão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.
Durante a paralisação do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus, o jogador esteve perto de deixar o Peixe e atuar no futebol cearense, mas pelo Fortaleza, arquirrival do Vozão. Contudo, as diretorias do Alvinegro Praiano e Leão do Pici não chegaram a um acordo e encerraram a negociação.

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