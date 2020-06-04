Jean Mota conta como tem sido o contato de Jesualdo com os jogadores do Santos durante a quarentena

Principal jogador do Santos no primeiro semestre do ano passado, Jean Mota segue focado em sua recolocação no time titular do Peixe e, para isso, a troca com o técnico Jesualdo Ferreira é fundamental, mesmo em tempos de quarentena.

– O Jesualdo vem falando com a gente, perguntando como estão os treinos em casa e buscando saber como estamos fisicamente. Tudo isso dentro do preparo que o Santos deve fazer para que a gente possa voltar da melhor forma possível – disse.

Considerado o craque da última edição do Campeonato Paulista, Jean acabou perdendo a titularidade no decorrer da temporada, então sob o comando do argentino Jorge Sampaoli, hoje no Atlético-MG. Neste ano, com Jesualdo, foi relacionado para todas as partidas até o momento, mas em nenhuma foi titular, entrando no decorrer de quatro jogos e totalizando 152 minutos.E MAIS:Ao L!, vice do Pachuca confirma saída de Cueva e desconhece pendência com o Santos10 momentos marcantes do título do Santos na Libertadores de 2011Atletas, parentes e funcionários da Base do Santos aderem em massa ao programa de sócios do clubeDorival, Marcelo e Muricy #2: para o trio, trabalho de Sampaoli deveria ser mantido em 2020Relembre a última partida de Pelé pelo Santos, que será reprisada neste domingo, pela TV Gazeta E MAIS: