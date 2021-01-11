Jean Mota comemora vitória, confiança e faixa de capitão no Peixe

O meia Jean Mota teve uma missão diferente no clássico contra o São Paulo. Foi escalado para jogar na lateral esquerda, já que o Santos não tinha ninguém do setor para o jogo. O jogador festejou a vitória, que dá mais confiança par ao jogo mais importante da temporada.- A gente sabia da importância desse jogo. Primeiro clássico do ano e começar 2021 vencendo nos dá uma confiança muito grande. Uma vitória no clássico antes da decisão traria um ambiente positivo. A nossa meta era essa, vencer para dar confiança para o jogo de quarta-feira, que é o jogo do ano - comentou Jean Mota, que festejou ter sido o capitão do Peixe.- Vai ficar marcado na minha história. Um jogo tão importante para nós, em que muitos não acreditaram que mesmo sem alguns jogadores, nós poderíamos vencer o São Paulo. Pude ter a responsabilidade de ser o capitão pela primeira vez, completando 198 jogos, ficando próximo de completar uma marca tão expressiva. Poucos jogadores conseguem esse feito, sabemos que no futebol hoje em dia isso é difícil e fico muito contente de poder chegar a essa marca com a camisa do Santos - concluiu.