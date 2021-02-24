Jean Mota busca espaço no Santos e elogia o técnico Ariel Holan: "Tem a filosofia do clube"

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Autor do gol que deu a classificação do Santos para a próxima Copa Libertadores da América e provável titular na última rodada do Campeonato Brasileiro por conta do recesso dado a alguns jogadores, o meia Jean Mota quer aproveitar a oportunidade de jogar para mostrar serviço ao novo treinador e ganhar espaço.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro- A gente sempre está buscando a titularidade e em ajudar da melhor maneira possível. Com o descanso para os companheiros que vinham atuando mais, quem não vem jogando regularmente como eu, Luiz Felipe, Arthur e alguns meninos, tem que aproveitar esse momento para mostrar o trabalho. Chegou um novo treinador que vai analisar tudo e nós precisamos dar o nosso melhor, pois quem tiver melhor vai jogar. Os titulares já mostraram isso durante o ano, fizeram uma temporada maravilhosa, e agora é nosso momento para terminar o Brasileirão bem e buscar nosso espaço na equipe - afirmou o meia.

Jean Mota também comentou sobre o novo treinador santista. Ariel Holan chega para assumir o clube na próxima temporada e já enfrentou o Peixe na Libertadores, com Jean Mota em campo.- É um treinador renomado e de muita qualidade. Vi de perto em 2018 o Independiente com um time dinâmico, rápido e com muita intensidade. E acho que essas características combinam com a história do Santos e com o nosso elenco atual, formado por muitos meninos. Acho que foi uma grande escolha a contratação do Holan, pois tem a filosofia do clube. Espero que ele possa fazer um grande trabalho para que a gente possa buscar títulos, pois é que o Santos precisa e merece - concluiu Jean Mota.