Japão desiste de sediar o Mundial de Clubes em 2021 e Fifa estuda nova sede

Crédito: BEHROUZ MEHRI / AFP

Após sediar as Olimpíadas e as Paralimpíadas, o Japão desistiu de abrigar o Mundial de Clubes de 2021, que voltaria ao país nipônico depois de cinco anos. A Fifa agora busca uma nova sede para a competição, que está marcada para ocorrer entre os dias 9 e 19 de dezembro.De acordo com a agência "Kyodo News", que divulgou a informação inicialmente, a Associação Japonesa de Futebol (JFA) esperava contar com a liberação de público para o torneio, assim como os órgãos olímpicos queriam para as Olimpíadas e Paralímpiadas. Em virtude da Covid-19, não foi possível. Sem recursos, a JFA desistiu da competição mundial.

A Fifa ainda não se pronunciou sobre o caso, mas já sabe que terá de resolver a situação em pouco tempo, visto que faltam menos de 100 dias para o começo da competição. O Japão é o país que mais vezes recebeu a competição desde que a Fifa passou a organizá-la. Ao todo, foram oito vezes.

Entre 1980 e 2004, o país asiático também sediou a Copa Intercontinental, que reunia os vencedores da Libertadores e da Champions League. Posteriormente, a Fifa reconheceu estes vencedores como campeões mundiais.

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VAGAS PARA O MUNDIAL DE CLUBES

Até o momento, apenas três das sete equipes do Mundial de Clubes estão confirmadas: Chelsea- ING (campeão europeu), Al-Ahly-EGI (campeão africano) e Auckland City-NZL (nomeado pela Confederação da Oceania).

Na América do Sul, Atlético Mineiro, Barcelona de Guayaquil-EQU, Flamengo e Palmeiras estão nas semifinais da Libertadores. Um deles será o representante da Conmebol.

Na Liga dos Campeões da Concacaf, entidade que rege o futebol da América do Norte, América Central e Caribe, o torneio também está nas semifinais. Os representantes são: Monterrey-MEX e Cruz Azul-MEX e América-MEX e Philadelphia Union-EUA do outro.