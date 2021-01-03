Janela de transferência adia a volta de Copete ao Santos. Entenda!

Ano novo, vida nova? Não para o atacante colombiano Jonathan Copete. Mesmo com a nova temporada e o final do seu empréstimo ao Pachuca, do México, o jogador ainda não poderá ser registrado e defender o Santos ao menos até o início de março deste ano.No caso do colombiano, a proibição não está relacionada ao transferban da FIFA pelas dívidas com Atlético Nacional (Felipe Aguilar) e Huachipato (Soteldo). Cléber Reis e Rafael Longuine, que estavam emprestados à Ponte Preta e CRB, já estão registrados novamente pelo Santos, por exemplo.O contrato de Copete ainda não pode ser registrado pelo Santos porque a janela de transferência do exterior para o Brasil está fechada. Como a transferência de Copete virá do México, ela será liberada apenas dia 1º de março, quando abrirá a primeira janela de 2021.Maior artilheiro estrangeiro do Santos, com 26 gols, Copete não atua pelo Peixe desde o dia 2 de junho de 2019, quando esteve em campo na vitória por 1 a 0 diante do Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, ele foi emprestado ao Pachuca, do México, e repassado ao Everton, do Chile.