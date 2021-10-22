Jandrei comemora estreia no Santos e fala sobre futuro no clube

Crédito: Ivan Storti/Santos

No Santos desde agosto desde de 2021, o goleiro Jandrei realizou sua estreia com a camisa do Alvinegro Praiano. O arqueiro foi contratado para fortalecer a defesa da equipe santista em razão da lesão de John. Os outros goleiros são considerados muito novos para a comissão técnica.Em entrevista ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, Jandrei falou sobre a boa estreia contra o Sport, no domingo (17). Ao todo foram 3 defesas, sendo duas dentro da área, com 100% das bolas defendidas. No meio da segunda etapa, o atacante Mikael ficou de frente para o goleiro santista, que realizou grande defesa e ajudou o Peixe a garantir o resultado.

- Independentemente de criar dúvida ou não, eu sigo trabalhando no dia a dia para poder estar pronto para o que o professor precisar e ajudar o Santos. Acredito que dei o melhor na partida depois de muito tempo sem jogar. Acho que mostrei que se precisar, podem contar comigo. Sabemos que o João, John, os meninos que subiram, vão dar muitas alegrias. Vou procurar ajudar dentro de campo ou fora, vou buscar sempre ajudar - disse.O contrato do camisa 93 do Peixe vai até o final do próximo Campeonato Paulista, em 2022. Segundo Jandrei, o objetivo é continuar ajudando o clube, não importa quanto tempo for ficar na Vila Belmiro.