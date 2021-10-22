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futebol

Jandrei comemora estreia no Santos e fala sobre futuro no clube

Goleiro teve boa atuação no empate do Peixe com o Sport no último domingo e espera ter mais oportunidades para renovar o vínculo com o clube, que termina em 2022...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 09:35

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 09:35

Crédito: Ivan Storti/Santos
No Santos desde agosto desde de 2021, o goleiro Jandrei realizou sua estreia com a camisa do Alvinegro Praiano. O arqueiro foi contratado para fortalecer a defesa da equipe santista em razão da lesão de John. Os outros goleiros são considerados muito novos para a comissão técnica.Em entrevista ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, Jandrei falou sobre a boa estreia contra o Sport, no domingo (17). Ao todo foram 3 defesas, sendo duas dentro da área, com 100% das bolas defendidas. No meio da segunda etapa, o atacante Mikael ficou de frente para o goleiro santista, que realizou grande defesa e ajudou o Peixe a garantir o resultado.
- Independentemente de criar dúvida ou não, eu sigo trabalhando no dia a dia para poder estar pronto para o que o professor precisar e ajudar o Santos. Acredito que dei o melhor na partida depois de muito tempo sem jogar. Acho que mostrei que se precisar, podem contar comigo. Sabemos que o João, John, os meninos que subiram, vão dar muitas alegrias. Vou procurar ajudar dentro de campo ou fora, vou buscar sempre ajudar - disse.O contrato do camisa 93 do Peixe vai até o final do próximo Campeonato Paulista, em 2022. Segundo Jandrei, o objetivo é continuar ajudando o clube, não importa quanto tempo for ficar na Vila Belmiro.
“Foi como eu falei quando cheguei no Santos, eu vim para ajudar. Independente se eu for ficar três meses, três anos... O tempo que eu ficar eu vou tentar ajudar a equipe, o elenco, os meninos mais novos. Buscar no dia a dia trabalhando e melhorando minhas técnicas. O contrato vamos ver mais para a frente. Se for interessante para mim e para o clube, vai ser uma alegria muito grande continuar no Santos”, finalizou.

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