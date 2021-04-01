James Rodríguez fala de negociação frustrada com o Atlético de Madrid: 'Pergunte o motivo ao Florentino'

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Ex-jogador do Real Madrid, mas hoje defendendo o Everton, o meia James Rodríguez quase foi parar no rival local do clube merengue. Em entrevista para a "ESPN", o colombiano disse que quando voltou de empréstimo do Bayern de Munique quase foi parar no Atlético de Madrid.

+ Veja a tabela da La LigaSegundo o atleta, a negociação estava avançada e o acerto parecia questão de tempo. Uma reviravolta, porém, fez com que o meia ficasse no Santiago Bernabéu. E a culpa, segundo James, é do presidente Florentino Pérez.

- Quando saí do Bayern Munique, tinha um acordo com outro clube, estava praticamente fechado. Era o Atlético de Madrid. Contudo, o Real Madrid não quis me deixar sair. Falei com o Diego Simeone e ele me assegurou que eu era um jogador muito importante e que ia ter tempo de jogo, mas depois não sei o que aconteceu. Perguntem ao Florentino Pérez porque não fui para o Atlético de Madrid - disse James.

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