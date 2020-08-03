Jamaal se despede do Botafogo: 'Sempre amarei esse clube'

Crédito: Vitor Silva/SS Press

O principal nome do time de basquete do Botafogo se pronunciou sobre o fim do projeto. O armador Jamaal Smith escreveu, nesta segunda-feira, em publicação no Instagram, que recebeu a notícia do fechamento da equipe com tristeza. Na opinião do estadunidense, o Alvinegro ainda tinha mais páginas para escrever.

O camisa 5 chegou ao Glorioso em 2017, para a disputa da Liga Ouro, a segunda divisão nacional. Esteve envolvido com o Botafogo até então e foi um dos destaques no título da Liga Sul-Americana, no ano passado. Jamaal Smith, inclusive, é idolatrado pela torcida.

- Primeiramente, queria agradecer aos fãs do Botafogo, esses anos foram muito especiais graças a vocês, dentro e fora de quadra. Vocês me receberam de braços abertos quando cheguei e me trataram como família desde o primeiro dia, sempre serei grato por isso. A gente viveu muita coisa desde o titulo da Liga Ouro até o titulo da Liga Sul-Americana. Estou aqui confuso e chateado, porque na minha cabeça, tínhamos muita coisa para conquistar, mas sempre amarei esse clube, e também mostrarei gratidão ao botafogo, aos torcedores, meus companheiros de time/família e técnicos - escreveu.