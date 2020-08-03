Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jamaal se despede do Botafogo: 'Sempre amarei esse clube'

Armador, por meio de publicação no Instagram, revela tristeza pelo fim do projeto de basquete no clube de General Severiano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2020 às 16:47

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 16:47

Crédito: Vitor Silva/SS Press
O principal nome do time de basquete do Botafogo se pronunciou sobre o fim do projeto. O armador Jamaal Smith escreveu, nesta segunda-feira, em publicação no Instagram, que recebeu a notícia do fechamento da equipe com tristeza. Na opinião do estadunidense, o Alvinegro ainda tinha mais páginas para escrever.
O camisa 5 chegou ao Glorioso em 2017, para a disputa da Liga Ouro, a segunda divisão nacional. Esteve envolvido com o Botafogo até então e foi um dos destaques no título da Liga Sul-Americana, no ano passado. Jamaal Smith, inclusive, é idolatrado pela torcida.
- Primeiramente, queria agradecer aos fãs do Botafogo, esses anos foram muito especiais graças a vocês, dentro e fora de quadra. Vocês me receberam de braços abertos quando cheguei e me trataram como família desde o primeiro dia, sempre serei grato por isso. A gente viveu muita coisa desde o titulo da Liga Ouro até o titulo da Liga Sul-Americana. Estou aqui confuso e chateado, porque na minha cabeça, tínhamos muita coisa para conquistar, mas sempre amarei esse clube, e também mostrarei gratidão ao botafogo, aos torcedores, meus companheiros de time/família e técnicos - escreveu.
O basquete do Botafogo teve um fim decretado na última semana. Por divergências financeiras e falta de força interna, a diretoria do Alvinegro resolveu encerrar as atividades adultas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados