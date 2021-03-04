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Jair Ventura volta ao banco do Sport no fim de semana

Contrato do treinador não estava registrado na CBF e ele ficou de fora do jogo contra o Salgueiro...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 20:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 20:11
Crédito: Reprodução/Dugout
Após salvar o Sport do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o técnico Jair Ventura teve o seu contrato renovado com o Leão até o fim do ano.
+ Manchester City venceu a 21ª: veja os 8 times com mais vitórias seguidas na história em jogos oficiais
Porém, mesmo com a sua permanência, ele não pôde dirigir o time contra o Salgueiro já que o seu contrato ainda não havia sido registrado no BID da CBF.
Durante o confronto, o treinador teve a confirmação da questão burocrática e agora ele poderá comandar a equipe no fim de semana, quando Sport encara o CRB, pela Copa do Nordeste.
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Sem Jair Ventura no comando da equipe, o Sport foi superado pelo Salgueiro no Campeonato Pernambucano por 2 a 1.

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