Jair Ventura volta ao banco do Sport no fim de semana

Crédito: Reprodução/Dugout

Após salvar o Sport do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o técnico Jair Ventura teve o seu contrato renovado com o Leão até o fim do ano.

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Porém, mesmo com a sua permanência, ele não pôde dirigir o time contra o Salgueiro já que o seu contrato ainda não havia sido registrado no BID da CBF.

Durante o confronto, o treinador teve a confirmação da questão burocrática e agora ele poderá comandar a equipe no fim de semana, quando Sport encara o CRB, pela Copa do Nordeste.

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