Jair Ventura vê Chape superior ao Santos

‘Mais uma partida que a gente cria mais, é superior, mas que não é efetivo. Tivemos uma bola na trave, o goleiro fez também uma ótima defesa, que pode ser a defesa do campeonato. Por mais crítico que a gente seja, não podemos dizer que não foi uma boa performance. A posição na tabela não corresponde à atuação. Perdemos mais uma vez. Temos que aliar atuação com resultado. Mas esse jogo foi um dos nossos melhores aqui’, afirmou na coletiva.