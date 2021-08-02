Jair Ventura vê Chape superior ao Santos

Na noite deste domingo, a Chapecoense foi superada pelo Santos na Arena Condá e complicou ainda mais a sua situação no Campeonato Brasileiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar de colecionar mais um resultado negativo na conta, o técnico Jair Ventura acredita que o Verdão apresentou um dos melhores desempenhos na competição.
‘Mais uma partida que a gente cria mais, é superior, mas que não é efetivo. Tivemos uma bola na trave, o goleiro fez também uma ótima defesa, que pode ser a defesa do campeonato. Por mais crítico que a gente seja, não podemos dizer que não foi uma boa performance. A posição na tabela não corresponde à atuação. Perdemos mais uma vez. Temos que aliar atuação com resultado. Mas esse jogo foi um dos nossos melhores aqui’, afirmou na coletiva.
Com o revés por 1 a 0, a Chapecoense aparece na lanterna do Campeonato Brasileiro, com 4 pontos. O Verdão é o único time que ainda não venceu.