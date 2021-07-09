Jair Ventura segue sem vencer no comando da Chape; veja números

O calvário de Jair Ventura na Chapecoense não termina. Na noite da última quinta-feira, o Verdão pouco fez contra o Corinthians e acabou derrotado por 1 a 0.
O resultado deixou o time ainda mais afundado na zona de rebaixamento e só aumenta a pressão em torno do treinador.
Contratado para ajustar a casa após a saída de Mozart Santos, Jair Ventura encontra dificuldades e não consegue encaixar a equipe ideal.
Desde a sua chegada ao Verdão, o treinador soma 10 partidas, com quatro empates e seis derrotadas.
Além da penúltima colocação no Brasileiro, a Chapecoense se despediu de maneira precoce da Copa do Brasil.