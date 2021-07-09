Jair Ventura segue sem vencer no comando da Chape; veja números

Crédito: Técnico vai para o quinto clube diferente na carreira de treinador (Márcio Cunha/ACF

O calvário de Jair Ventura na Chapecoense não termina. Na noite da última quinta-feira, o Verdão pouco fez contra o Corinthians e acabou derrotado por 1 a 0.

O resultado deixou o time ainda mais afundado na zona de rebaixamento e só aumenta a pressão em torno do treinador.

Contratado para ajustar a casa após a saída de Mozart Santos, Jair Ventura encontra dificuldades e não consegue encaixar a equipe ideal.

Desde a sua chegada ao Verdão, o treinador soma 10 partidas, com quatro empates e seis derrotadas.