Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jair Ventura segue sem vencer no comando da Chape; veja números

Em 10 partidas como treinador da Chapecoense, o comandante empatou quatro e foi superado seis vezes...

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jul 2021 às 17:00
Crédito: Técnico vai para o quinto clube diferente na carreira de treinador (Márcio Cunha/ACF
O calvário de Jair Ventura na Chapecoense não termina. Na noite da última quinta-feira, o Verdão pouco fez contra o Corinthians e acabou derrotado por 1 a 0.
O resultado deixou o time ainda mais afundado na zona de rebaixamento e só aumenta a pressão em torno do treinador.
Contratado para ajustar a casa após a saída de Mozart Santos, Jair Ventura encontra dificuldades e não consegue encaixar a equipe ideal.
Desde a sua chegada ao Verdão, o treinador soma 10 partidas, com quatro empates e seis derrotadas.
Além da penúltima colocação no Brasileiro, a Chapecoense se despediu de maneira precoce da Copa do Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados