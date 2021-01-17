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futebol

Jair Ventura se revolta com VAR após derrota do Sport

Treinador ficou irritado com a expulsão de Junior Tavares e criticou o uso da tecnologia...

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 17:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jan 2021 às 17:02
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Assim como na rodada passada, o Sport fecha o fim de semana engasgado com o VAR. Diante do Fluminense, o Leão teve o lateral-esquerdo Junior Tavares expulso em lance que gerou muita polêmica.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Após o confronto, Jair Ventura se revoltou com a decisão de Heber Roberto Lopes e criticou a tecnologia.
‘Não dá tempo para lamentar. Não pode abaixar a cabeça. A gente fica triste quando acontece tudo isso, o VAR mais uma vez sendo protagonista do nosso jogo. Como foi no jogo contra o Palmeiras. Mas a gente sabe que vamos contra tudo e contra todos. A gente vai continuar performando bem e vamos tentar trazer essa conexão da performance com o resultado’, afirmou na coletiva.
+ Quem são os fregueses na era dos pontos corridos do Brasileirão? Confira!
Com o revés fora de casa, o Sport fica com 32 pontos e encerra na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro.

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