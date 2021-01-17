Jair Ventura se revolta com VAR após derrota do Sport

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Assim como na rodada passada, o Sport fecha o fim de semana engasgado com o VAR. Diante do Fluminense, o Leão teve o lateral-esquerdo Junior Tavares expulso em lance que gerou muita polêmica.

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Após o confronto, Jair Ventura se revoltou com a decisão de Heber Roberto Lopes e criticou a tecnologia.

‘Não dá tempo para lamentar. Não pode abaixar a cabeça. A gente fica triste quando acontece tudo isso, o VAR mais uma vez sendo protagonista do nosso jogo. Como foi no jogo contra o Palmeiras. Mas a gente sabe que vamos contra tudo e contra todos. A gente vai continuar performando bem e vamos tentar trazer essa conexão da performance com o resultado’, afirmou na coletiva.

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