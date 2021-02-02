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Jair Ventura sai em defesa do Sport após revés: 'Não jogamos mal'

Treinador avaliou o desempenho do seu time e acredita que o primeiro tempo pesou na conta do Leão...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 08:28

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 08:28

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A semana promete ser pesada dentro do Sport. Derrotado por 3 a 0 pelo Flamengo, o Leão vê a zona de rebaixamento mais de perto e liga o sinal de alerta para as rodadas finais do Campeonato Brasileiro.
+ CONFIRA A SITUAÇÃO DO LEÃO NO BRASILEIRO
Após o revés dentro da Ilha do Retiro, o técnico Jair Ventura saiu em defesa do elenco e não acredita que a equipe tenha apresentado um futebol tão abaixo diante do Rubro-Negro.
‘Não vejo o jogo todo que a gente foi mal. Vejo um primeiro tempo muito abaixo, que nós deixamos a desejar, sim. Retornamos ao nosso futebol no segundo tempo. Tivemos chances para fazer os nossos gols, bola do Marquinhos praticamente na linha foi tirada, Adryelson cabeceou sozinho. A gente buscou no segundo tempo, mas não foi possível’, afirmou na coletiva.
Com 35 pontos, o Sport fica na 16ª colocação do torneio nacional e volta a campo na sexta-feira, diante do Botafogo, no Engenhão.

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