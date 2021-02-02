Jair Ventura sai em defesa do Sport após revés: 'Não jogamos mal'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A semana promete ser pesada dentro do Sport. Derrotado por 3 a 0 pelo Flamengo, o Leão vê a zona de rebaixamento mais de perto e liga o sinal de alerta para as rodadas finais do Campeonato Brasileiro.

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Após o revés dentro da Ilha do Retiro, o técnico Jair Ventura saiu em defesa do elenco e não acredita que a equipe tenha apresentado um futebol tão abaixo diante do Rubro-Negro.

‘Não vejo o jogo todo que a gente foi mal. Vejo um primeiro tempo muito abaixo, que nós deixamos a desejar, sim. Retornamos ao nosso futebol no segundo tempo. Tivemos chances para fazer os nossos gols, bola do Marquinhos praticamente na linha foi tirada, Adryelson cabeceou sozinho. A gente buscou no segundo tempo, mas não foi possível’, afirmou na coletiva.