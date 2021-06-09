Jair Ventura promove mudanças na Chape para encarar o ABC

Crédito: Márcio Cunha/ACF

Com duas derrotas no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense volta a campo neste meio de semana para encarar o ABC, em jogo válido pela Copa do Brasil.

Com o triunfo de 3 a 1 na ida, o Verdão do Oeste tem uma vantagem confortável, mas mesmo assim o técnico Jair Ventura não quer dar moleza ao rival.

Mudanças

Conforme prometeu no fim de semana, o treinador vai mexer no time titular em relação ao revés contra o Palmeiras e irá promover a entrada de Ravanelli no lugar de Ronei. Além disso, Fernandinho fica com a vaga de Mike.