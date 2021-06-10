Jair Ventura promete trabalho para recuperar a Chapecoense

Crédito: Márcio Cunha/ACF

O momento da Chapecoense é delicado. Na última quarta-feira, o Verdão do Oeste foi até o Rio Grande do Norte e acabou superado pelo ABC por 3 a 0, placar que eliminou a equipe da Copa do Brasil.

Em seu segundo jogo no comando da equipe, o técnico Jair Ventura não contou histórias ao torcedor e foi direto ao ponto sobre a resposta que a equipe precisa dar.

‘A Chapecoense é muito grande, representa muita coisa. Falei do meu desejo (de trabalhar no clube), imagina quantos outros profissionais tem o desejo de trabalhar aqui. É momento de trabalhar bastante. Não adianta vir dar desculpa ao torcedor, que está extremamente magoado, assim como nós com essa eliminação’, disse.