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futebol

Jair Ventura projeta a postura do Sport diante do Ceará

Leão abre o returno do Brasileirão contra o Vozão, na Arena Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 15:59

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 15:59

Crédito: Anderson Stevens/Sport
Após uma semana livre para treinos, o Sport volta a campo neste domingo para encarar o Ceará, em jogo válido pelo início do returno do Campeonato Brasileiro.Na coletiva de imprensa, o técnico Jair Ventura elogiou o elenco rival e projetou a postura do Sport na Arena Castelão.
‘É o atual campeão da Copa do Nordeste. Nós respeitamos demais o nosso adversário, e sabemos que, caso ele opte em poupar alguns jogadores, ainda assim tem um elenco muito qualificado’, afirmou Ventura.
‘Vamos encarar com a mesma seriedade e o mesmo respeito, para que possamos fazer um grande jogo e buscar os nossos objetivos’, declarou.
Ceará e Sport medem forças neste domingo, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), na capital cearense.

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