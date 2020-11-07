Jair Ventura projeta a postura do Sport diante do Ceará

Crédito: Anderson Stevens/Sport

Após uma semana livre para treinos, o Sport volta a campo neste domingo para encarar o Ceará, em jogo válido pelo início do returno do Campeonato Brasileiro.Na coletiva de imprensa, o técnico Jair Ventura elogiou o elenco rival e projetou a postura do Sport na Arena Castelão.

‘É o atual campeão da Copa do Nordeste. Nós respeitamos demais o nosso adversário, e sabemos que, caso ele opte em poupar alguns jogadores, ainda assim tem um elenco muito qualificado’, afirmou Ventura.

‘Vamos encarar com a mesma seriedade e o mesmo respeito, para que possamos fazer um grande jogo e buscar os nossos objetivos’, declarou.