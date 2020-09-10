Jair Ventura fala sobre 'equilíbrio' após revés do Sport

Fim do sonho da terceira vitória consecutiva no Brasileirão. Na Arena Castelão, o Sport não conseguiu segurar o Fortaleza e acabou superado por 1 a 0.Na coletiva de imprensa, o técnico Jair Ventura analisou a equipe e comentou sobre a postura do time, que abdicou de jogar em grande parte do confronto.- Quando o resultado não acontece, vai faltar isso ou aquilo, e do mesmo jeito que as coisas aconteceram pelo lado esquerdo, conseguimos duas vitórias. Eu trabalho sem herói e sem vilão, agora não adianta acharmos vilões. Tem muito campeonato pela frente e temos que corrigir, mas também temos um adversário que explora o lado A ou B. O ideal é que possamos neutralizar todos os corredores, não só o esquerdo, mas o central e o direito também. Ter equilíbrio - afirmou.