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futebol

Jair Ventura exalta a 'valentia' do Sport contra o Palmeiras

Após revés no meio da semana, o Leão conseguiu um ótimo resultado no Allianz Parque...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 23:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2020 às 23:52
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Sport dorme aliviado. Após o revés no meio da semana, o Leão deu trabalho ao Palmeiras no Allianz Parque e arrancou um empate na etapa final.Na visão do técnico Jair Ventura, o Leão foi ‘valente’ e teve poder de reação para encarar um dos melhores elencos do país.
'Começamos bem. Jogo equilibrado. Numa situação treinada, a gente consegue chegar muito bem, preenche a área e acaba ganhando o pênalti. Sabemos como aconteceu o primeiro gol do Palmeiras, mas o que vale é ressaltar esse grupo, que foi valente, mesmo jogando com um dos melhores elenco do país. Não sou eu que estou dizendo, a folha salarial mostra isso. Lutamos até o último minuto, e com um jogador a menos buscamos o empate'.
Com a semana livre para treinos, o Sport volta a campo no próximo domingo, quando encara o Fluminense, na Ilha do Retiro.

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