Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jair Ventura elogia exibição do Sport em clássico

Treinador falou sobre o desempenho da sua equipe diante do Santa Cruz...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 14:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2021 às 14:56
Crédito: Anderson Stevens/Sport
Em clássico emocionante, o Sport venceu o Santa Cruz por 2 a 1 e manteve vivo o sonho de avançar para o mata-mata da Copa do Nordeste.
+ É mentira? Veja manchetes improváveis no mundo do futebol nesse 1º de abril
Além dos pontos importantes no torneio regional, quem também respirou aliviado foi o técnico Jair Ventura, que venceu a segunda consecutiva e terá mais alguns dias tranquilos no cargo.
Na coletiva, o comandante falou sobre o ímpeto ofensivo da sua equipe, que fez o goleiro do rival trabalhar bastante ao longo dos 90 minutos.
‘Quando você tem o goleiro adversário como maior destaque, você diz como foi a partida. Mas o mais importante foi conciliar o desempenho, com a vitória. Clássico não se joga, se ganha. O Sport veio na casa do adversário e conseguiu uma vitória importante’.
+ Posições definidas! Saiba como ficaram os potes para o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2021
Com o triunfo, o Sport chegou aos 5 pontos e volta a campo no sábado, quando recebe o Ceará pela 7ª rodada da Copa do Nordeste.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados