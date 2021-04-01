Jair Ventura elogia exibição do Sport em clássico

Crédito: Anderson Stevens/Sport

Em clássico emocionante, o Sport venceu o Santa Cruz por 2 a 1 e manteve vivo o sonho de avançar para o mata-mata da Copa do Nordeste.

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Além dos pontos importantes no torneio regional, quem também respirou aliviado foi o técnico Jair Ventura, que venceu a segunda consecutiva e terá mais alguns dias tranquilos no cargo.

Na coletiva, o comandante falou sobre o ímpeto ofensivo da sua equipe, que fez o goleiro do rival trabalhar bastante ao longo dos 90 minutos.

‘Quando você tem o goleiro adversário como maior destaque, você diz como foi a partida. Mas o mais importante foi conciliar o desempenho, com a vitória. Clássico não se joga, se ganha. O Sport veio na casa do adversário e conseguiu uma vitória importante’.

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