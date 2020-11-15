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Jair Ventura cita 'erros' do Sport para justificar a derrota

Leão não conseguiu envolver o Vasco e saiu de campo com uma derrota muito amarga...
LanceNet

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Publicado em 

15 nov 2020 às 09:30

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 09:30

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O fim de semana acaba de maneira amarga para o Sport. Na Ilha do Retiro, a equipe não foi bem e acabou superada pelo Vasco da Gama, em resultado que não estava nos planos do Leão.Depois da partida, o técnico Jair Ventura analisou o desempenho da sua equipe e espera uma reação na próxima rodada.
‘Erramos demais. A gente não tem como esconder. Isso ficou claro. Agora é a gente corrigir. Corrigir os erros, o que não foi bom, para que a gente não possa repeti-los diante do nosso próximo adversário jogando na nossa casa’, afirmou.
Com 25 pontos, o Sport fecha a rodada na 10ª colocação. O próximo adversário é o Atlético-GO.

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