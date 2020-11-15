Jair Ventura cita 'erros' do Sport para justificar a derrota

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O fim de semana acaba de maneira amarga para o Sport. Na Ilha do Retiro, a equipe não foi bem e acabou superada pelo Vasco da Gama, em resultado que não estava nos planos do Leão.Depois da partida, o técnico Jair Ventura analisou o desempenho da sua equipe e espera uma reação na próxima rodada.

‘Erramos demais. A gente não tem como esconder. Isso ficou claro. Agora é a gente corrigir. Corrigir os erros, o que não foi bom, para que a gente não possa repeti-los diante do nosso próximo adversário jogando na nossa casa’, afirmou.