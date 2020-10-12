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futebol

Jair Ventura analisa desempenho do Sport diante do Bota

Na visão do treinador, o Leão não conseguiu aproveitar as chances criadas ao longo dos 90 minutos...

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 22:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 out 2020 às 22:07
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Após engatar uma boa sequência de resultados, o Sport vive um momento de instabilidade. Neste domingo, o Leão foi superado pelo Botafogo dentro da Ilha do Retiro e perdeu a chance de subir na classificação.Na coletiva de imprensa, o técnico Jair Ventura analisou o desempenho da sua equipe e falou sobre a falta de eficiência na hora de decidir.
‘A gente teve mais posse que o adversário. Criamos sim, nós não fomos eficazes em fazer as oportunidades, mas tivemos chances’.
Com o revés dentro de casa, o Sport fecha a rodada com 20 pontos e na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro.
O próximo jogo do Sport no torneio nacional acontece na próxima quarta-feira, quando encara o Internacional.

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