Jair Ventura analisa desempenho do Sport diante do Bota

Após engatar uma boa sequência de resultados, o Sport vive um momento de instabilidade. Neste domingo, o Leão foi superado pelo Botafogo dentro da Ilha do Retiro e perdeu a chance de subir na classificação.Na coletiva de imprensa, o técnico Jair Ventura analisou o desempenho da sua equipe e falou sobre a falta de eficiência na hora de decidir.