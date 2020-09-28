Jailson renova com o Palmeiras até dezembro de 2021

- Para mim, é uma honra renovar o contrato por mais um ano. Cheguei em 2014 e vivi muitas coisas aqui dentro. Eu tinha o sonho de vestir essa camisa maravilhosa, sou palmeirense e todo mundo sabe. É uma felicidade muito grande. São seis anos de clube e cinco títulos. Estou muito feliz aqui. Agradeço a Deus, ao Palmeiras e à minha esposa, Mônica. Cada dia aqui é uma felicidade muito grande - afirmou o jogador ao site oficial do Palmeiras.Jailson chegou ao Palmeiras no final da temporada de 2014, foi campeão da Copa do Brasil 2015 e dos Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018.Em 2020, Jailson disputou três jogos e foi campeão da Florida Cup e do Paulista. No total, ele acumula 80 partidas com a camisa alviverde (72 delas como titular).