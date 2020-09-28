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futebol

Jailson renova com o Palmeiras até dezembro de 2021

Titular em 2016 durante conquista do Brasileirão, o goleiro terminou a competição com 19 jogos de invencibilidade; em 2020, defendeu o Verdão em três partidas...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 18:05

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 18:05
Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
Na tarde desta segunda-feira (28), Jailson, jogador do atual elenco há mais tempo no clube, renovou o seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2021. O goleiro de 39 anos vai completar sete temporadas no Verdão.
- Para mim, é uma honra renovar o contrato por mais um ano. Cheguei em 2014 e vivi muitas coisas aqui dentro. Eu tinha o sonho de vestir essa camisa maravilhosa, sou palmeirense e todo mundo sabe. É uma felicidade muito grande. São seis anos de clube e cinco títulos. Estou muito feliz aqui. Agradeço a Deus, ao Palmeiras e à minha esposa, Mônica. Cada dia aqui é uma felicidade muito grande - afirmou o jogador ao site oficial do Palmeiras.Jailson chegou ao Palmeiras no final da temporada de 2014, foi campeão da Copa do Brasil 2015 e dos Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018.Em 2020, Jailson disputou três jogos e foi campeão da Florida Cup e do Paulista. No total, ele acumula 80 partidas com a camisa alviverde (72 delas como titular).

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