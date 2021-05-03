Jailson agradece Abel, exalta vitória e vê Palmeiras ‘vivo’ na cola do Novorizontino

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O goleiro Jailson comemorou a vitória do Palmeiras por 1 a 0 diante do Santo André, pela décima rodada do Paulistão. O triunfo deixou o clube com chance de alcançar uma vaga na próxima fase do estadual, e o arqueiro falou sobre os três pontos conquistados no Canindé, afirmando que o Verdão colou de vez do Novorizontino, que perdeu para o Guarani por 2 a 1, também na noite deste domingo (2).

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– Pude ajudar a conseguir um resultado positivo, e agora estamos a três pontos do Novorizontino, que perdeu, né? O professor está dando oportunidade para todo mundo e quem entrar tem que dar conta do recado. Eu, graças a Deus, trabalhei bastante e tenho o espírito sempre de jogar – afirmou o goleiro, que não atuava há meses.

Questionado sobre a vontade do elenco em tentar chegar aos mata-matas do Paulistão 2021, o camisa 42 foi categórico na resposta:

– Jogador que não estiver motivado jogando no Palmeiras, que pegue suas coisas e vá embora. Temos que estar motivados e preparados sempre. Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores. Tem que estar preparado sempre. O professor me colocou hoje e eu agradeço pela oportunidade – ressaltou.Por fim, Jailson comentou sobre a maratona de jogos que o clube vive nas últimas semanas, lamentando a pesada sequência, mas enaltecendo a força do elenco:

– O calendário ficou atípico, né? Jogo a cada dois dias. Ainda bem que temos muitos jogadores, a equipe é excelente. Todo mundo vai jogar e temos que nos preparar. Quando tiver oportunidade, tem que fazer que nem hoje – concluiu.