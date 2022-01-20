Jailson admite concorrência pesada no Palmeiras, mas quer brigar por vaga no meio: 'Onde gosto de jogar'

Na manhã desta quinta-feira, o Palmeiras apresentou mais um reforço para esta temporada. Foi a vez de Jailson vestir a camisa alviverde e falar com a imprensa. Entre os assuntos abordados na entrevista coletiva, um deles foi a concorrência que o volante terá no elenco. Apesar disso e de poder atuar como um zagueiro, ele afirmou que gosta mesmo é de jogar na posição de volante.

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Contratado para repor a saída de Danilo Barbosa, que não teve seu empréstimo renovado, Jailson estava sem clube após rescisão com o Dalian Pro, da China. Ainda assim, ele sabe que vai encontrar concorrentes pesados no grupo, como Danilo e Zé Rafael, mas leva isso como motivação.

- O Palmeiras é muito grande, tem grandes jogadores e na minha posição não é diferente. Tem o Danilo, o Zé Rafael, entre outros. Será uma disputa sadia. Todos vão querer jogar, respeitando um ao outro. Isso só motiva ainda mais para fazer o melhor e estar sempre à disposição - projetou o novo camisa 30.Jailson também atua como zagueiro, tendo feito isso no Grêmio e quando atuou fora do país, podendo fazer essa função também no Palmeiras, mas não esconde que sua preferência é jogar no meio-campo, onde pode oferecer sua melhor característica. A prioridade é estar à disposição para o treinador.

- Já atuei bastante de zagueiro lá fora, não tenho problema quanto a isso, eu me sinto bem. É só trabalhar e ver o que o professor pedir para dar o melhor e ajudar o grupo. Eu me sinto bem como volante também, é a posição que eu gosto de jogar. Tenho características de marcação para dar segurança para a defesa. É isso que o torcedor vai ver em mim, muita determinação e garra para ajudar os meus companheiros e dar tranquilidade - declarou o meio-campista.