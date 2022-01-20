Jailson admite concorrência pesada no Palmeiras, mas quer brigar por vaga no meio: 'Onde gosto de jogar'

Na manhã desta quinta-feira, o Palmeiras apresentou mais um reforço para esta temporada. Foi a vez de Jailson vestir a camisa alviverde e falar com a imprensa. Entre os assuntos abordados na entrevista coletiva, um deles foi a concorrência que o volante terá no elenco. Apesar disso e de poder atuar como um zagueiro, ele afirmou que gosta mesmo é de jogar na posição de volante.
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Contratado para repor a saída de Danilo Barbosa, que não teve seu empréstimo renovado, Jailson estava sem clube após rescisão com o Dalian Pro, da China. Ainda assim, ele sabe que vai encontrar concorrentes pesados no grupo, como Danilo e Zé Rafael, mas leva isso como motivação.
- O Palmeiras é muito grande, tem grandes jogadores e na minha posição não é diferente. Tem o Danilo, o Zé Rafael, entre outros. Será uma disputa sadia. Todos vão querer jogar, respeitando um ao outro. Isso só motiva ainda mais para fazer o melhor e estar sempre à disposição - projetou o novo camisa 30.Jailson também atua como zagueiro, tendo feito isso no Grêmio e quando atuou fora do país, podendo fazer essa função também no Palmeiras, mas não esconde que sua preferência é jogar no meio-campo, onde pode oferecer sua melhor característica. A prioridade é estar à disposição para o treinador.
- Já atuei bastante de zagueiro lá fora, não tenho problema quanto a isso, eu me sinto bem. É só trabalhar e ver o que o professor pedir para dar o melhor e ajudar o grupo. Eu me sinto bem como volante também, é a posição que eu gosto de jogar. Tenho características de marcação para dar segurança para a defesa. É isso que o torcedor vai ver em mim, muita determinação e garra para ajudar os meus companheiros e dar tranquilidade - declarou o meio-campista.
Mesmo sabendo da dura concorrência para brigar por uma vaga em seu setor preferido, Jailson não teve dúvida quando precisou escolher onde jogaria na temporada 2021. Com ofertas de clubes rivais, como o São Paulo, o volante optou por defender o Alviverde, o qual ele exaltou em sua apresentação.