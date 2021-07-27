Jadson Cristiano acerta ida para o Shandong Taishan, da China, por uma temporada

Ex-zagueiro do Vasco, Jadson Cristiano acertou com o Shandong Taishan, daChina, nesta terça-feira (27). O defensor, que ainda pertence ao Portimonense(POR), assinou por empréstimo até o final da temporada.Jadson atuou no Vasco em 2020 e em seguida, acertou sua transferência parao Wuhan Three Towns, da China, onde atuou em sete partidas. Ao final daprimeira parte da temporada no país asiático, recebeu a chance de jogar notime tricampeão da Liga Chinesa.
- Fico muito feliz em saber que o Shandong Taishan abriu as portas para mim. Éuma das maiores equipes da China, o segundo clube que mais conquistou ocampeonato nacional e que, além de tudo, conta com grandes jogadores. É umnovo desafio para mim e acredito que com minha experiência e vontade devencer agregarei muito ao elenco - declarou o defensor.
No Shandong, Jadson atuará ao lado de Léo, atacante com passagens pelascategorias de base de Corinthians e Santos, Moisés, ex-Palmeiras, e Fellaini,ex-Manchester United e Seleção Belga. Na elite do futebol chinês, o clubelidera o Grupo A da competição, com 18 pontos conquistados.No Brasil, Jadson atuou por América (RJ) e Bonsucesso (RJ) antes de setransferir ao Portimonense, de Portugal, onde atuou entre 2015 e 2020 e foicampeão da Segunda Liga Portuguesa.