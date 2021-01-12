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Jadsom Silva tenta rescisão indireta do contrato com o Cruzeiro,via Justiça, mas pedido é negado

O jogador acionou a Raposa na Justiça do Trabalho para deixar o clube, mas judiciário indeferiu a solicitação e marcou uma audiência entre as partes para fevereiro...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2021 às 16:49

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 16:49

Crédito: Jadsom Silva faltou ao treino na última segunda-feira e no dia seguinte acionou o Cruzeiro na Justiça do Trabalho-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O volante Jadsom Silva, de 19 anos, havia faltado ao treino na Toca da Raposa na segunda-feira, 11, gerando dentro do clube a impressão de que algo poderia ser feito contra a Raposa. E, a sensação estava certa. Jadsom acionou o Cruzeiro na Justiça do Trabalho e pediu a rescisão indireta do contrato com o time mineiro em função de débitos do clube com ele. O pedido do jogador foi indeferido e o judiciário marcou uma audiência entre as partes, marcada para fevereiro. O processo está correndo na 42ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte e corre em segredo de Justiça. Por isso, não há como saber dos detalhes das cobranças que o jovem meio de campo fez para deixar o Cruzeiro.
CONFIRA COMO ESTA A TABELA DA SÉRIE B A causa de Jadsom é muito semelhante a de Ederson, em 2020, quando o também volante saiu do time celeste para o Corinthians por via judicial. O Cruzeiro alega que quitou o débito com o jogador, duas folhas e meia de salário, incluindo o 13º, dando confiança ao jurídico do clube. Em informação veiculada pelo Superesportes e confirmada pelo L!, Jadsom teria recebido sondagens de clubes do exterior, como o Ludogorets, da Bulgária, o que aumentou a intenção de deixar a Raposa.

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