Jadsom Silva tenta rescisão indireta do contrato com o Cruzeiro,via Justiça, mas pedido é negado

O volante Jadsom Silva, de 19 anos, havia faltado ao treino na Toca da Raposa na segunda-feira, 11, gerando dentro do clube a impressão de que algo poderia ser feito contra a Raposa. E, a sensação estava certa. Jadsom acionou o Cruzeiro na Justiça do Trabalho e pediu a rescisão indireta do contrato com o time mineiro em função de débitos do clube com ele. O pedido do jogador foi indeferido e o judiciário marcou uma audiência entre as partes, marcada para fevereiro. O processo está correndo na 42ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte e corre em segredo de Justiça. Por isso, não há como saber dos detalhes das cobranças que o jovem meio de campo fez para deixar o Cruzeiro.