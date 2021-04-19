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Jadsom Silva se destaca pelo Bragantino e já projeta duelo importante contra a Ponte Preta

Atleta foi um dos destaques no fim de semana e espera ajudar o Massa Bruta diante da Macaca...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 17:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 17:04
Crédito: Ari Ferreira/Bragantino
No último sábado, o Bragantino levou a melhor diante do Mirassol e chegou a sua quinta vitória dentro do Campeonato Paulista. Na primeira colocação do Grupo C com 17 pontos, o Massa Bruta não teve tempo para descanso e já encara a Ponte Preta, nesta segunda-feira.
Destaque da equipe na vitória diante do Mirassol, o volante Jadsom Silva teve grande participação no segundo gol do time de Campinas. O camisa 5 comemorou o resultado e ressaltou a confiança que obteve após uma sequência de partidas.
'Muito feliz pela última vitória da equipe, pude fazer um bom jogo e estou a cada dia me sentindo melhor. Espero poder continuar ajudando o grupo da melhor forma e aproveitando as oportunidades que aparecem', destacou.
Recém-chegado do Cruzeiro, o meio-campista alertou o Bragantino sobre a qualidade da Ponte Preta. Segundo ele, o trabalho de preparação está sendo bem intenso de olho no duelo desta noite.
'Expectativa é a melhor possível para a partida de hoje. Sabemos da qualidade do adversário e por isso aproveitamos nosso pouco tempo de trabalhado para fazer uma grande preparação. Temos que manter o foco para embalar uma sequência de vitórias e esperamos fazer um grande jogo contra a Ponte Preta' finalizou.

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