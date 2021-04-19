Jadsom Silva se destaca pelo Bragantino e já projeta duelo importante contra a Ponte Preta

Crédito: Ari Ferreira/Bragantino

No último sábado, o Bragantino levou a melhor diante do Mirassol e chegou a sua quinta vitória dentro do Campeonato Paulista. Na primeira colocação do Grupo C com 17 pontos, o Massa Bruta não teve tempo para descanso e já encara a Ponte Preta, nesta segunda-feira.

Destaque da equipe na vitória diante do Mirassol, o volante Jadsom Silva teve grande participação no segundo gol do time de Campinas. O camisa 5 comemorou o resultado e ressaltou a confiança que obteve após uma sequência de partidas.

'Muito feliz pela última vitória da equipe, pude fazer um bom jogo e estou a cada dia me sentindo melhor. Espero poder continuar ajudando o grupo da melhor forma e aproveitando as oportunidades que aparecem', destacou.

Recém-chegado do Cruzeiro, o meio-campista alertou o Bragantino sobre a qualidade da Ponte Preta. Segundo ele, o trabalho de preparação está sendo bem intenso de olho no duelo desta noite.