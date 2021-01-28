Jadsom Silva entra na mira do RB Bragantino e pode deixar o Cruzeiro

O Cruzeiro pode perder o terceiro jogador para o Red Bull Bragantino em menos de um ano. Depois do lateral-direito Weverton e do zagueiro Fabrício Bruno, o clube paulista pode ser o destino do volante Jadsom Silva, que está em litígio judicial com a Raposa, requerendo a rescisão indireta do seu vínculo com o clube. Jadsom e seu staff devem recorrer ao mesmo expediente de Fabrício Bruno, que acionou o Cruzeiro na Justiça e propôs ao clube a retirada do processo para ficar livre e acertar a ida para o Massa Bruta.

CONFIRA OS JOGOS DA ÚLTIMA RODADA DA SÉRIE B EM NOSSA TABELA Caso haja o acordo fora da Justiça, o time paulista deve enviar uma proposta oficial pelo jogador, de 19 anos, revelado na base celeste. Jadsom entrou com a ação na Justiça do Trabalho alegando atrasos de salários e outros direitos trabalhistas não cumpridos pelo time mineiro. Assim, requereu sua rescisão indireta, o que foi negado pelo juiz do caso. Outra possibilidade é o meio de campo ser vendido para o Ludogorets, da Bulgária, que ofereceu R$ 3,7 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador. Jadsom Silva tem contrato com o Cruzeiro até fevereiro de 2024 e pode ser outra revelação que mal jogou pelo clube e buscou sua saída, forçando a Raposa a buscar um acordo para reduzir prejuízos financeiros.