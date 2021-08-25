Jadsom se diz confiante com titularidade no Bragantino

Crédito: Atleta chegou proveniente do Cruzeiro em fevereiro desta ano (Divulgação/Bragantino

É fato que o grupo do Bragantino teve motivos para lamentar com a lesão sofrida pelo meio-campista Raul onde o processo de recuperação irá tirar o atleta de combate em 2021. Porém, o substituto escolhido para a posição, Jadsom, garante que está preparado para repor a altura esta ausência.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogador de X anos lamentou o contexto de sua escolha, mas prefere focar na demonstração de sua capacidade diante do que ele classificou como "uma oportunidade única" de substituir um nome de liderança reconhecida dentro e fora das quatro linhas.

- Tenho que honrar a confiança, espero contribuir bem. Espero estar ajudando o grupo, dando meu meu melhor em campo. Não queria que a oportunidade chegasse por causa da lesão do Raul. Isso a gente não deseja para nenhum atleta, ainda mais uma lesão no joelho. Torcemos para que o Raul volte o quanto antes. Ele é o nosso líder, nosso capitão. Vejo como uma oportunidade única, vou aproveitar ao máximo. Espero corresponder bem, ajudar a equipe - relatou em palavras publicadas pelo portal 'ge'.

O próximo adversário do Massa Bruta no Brasileirão será um verdadeira teste do estágio de evolução da equipe, já que se trata nada mais, nada menos do que o líder Atlético-MG, às 20h30 (de Brasília) no próximo domingo. Oponente esse que foi elogado por Jadsom, mas que tampouco fará com que o Bragantino sequer pense em alterar seu estilo de jogo diante do alto poder ofensivo mostrado pelo clube mineiro na temporada.