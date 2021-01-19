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futebol

Já pensando no Sport, Corinthians se reapresenta após derrota no Dérbi

Titulares contra o Palmeiras fizeram apenas uma atividade regenerativa, enquanto os reservas participaram de um coletivo...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 18:12

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 18:12

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Menos de 24 horas após ser goleado por 4 a 0 para o Palmeiras, nesta segunda-feira (18), às 21h, em jogo atrasado, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco do Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava na manhã desta terça-feira (19).
Os titulares no Dérbi mais o meia Ramiro e atacante Léo Natel, que entraram no intervalo, fizeram apenas uma atividade regenerativo, já os demais foram ao campo um do Centro de Treinamentos corintiano, mesmo embaixo de chuva.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosVágner Mancini comandou um coletivo com os espaços reduzidos, já visando o duelo contra o Sport, nesta quinta-feira (21), às 21h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Brasileirão.
O treinador corintiano terá todo o elenco a disposição se preparando para o duelo diante o Leão da Ilha apenas nesta quarta-feira (20), quando o time treinará a tarde. Otero, com Covid-19, segue em isolamento. Gil e Gabriel, suspensos, estão fora do confronto diante do time pernambucano.

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