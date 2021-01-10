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Já no 'tudo ou nada', Flamengo recebe o Ceará pelo Brasileiro: 'Se queremos ser campeões, nós temos que vencer'

Após duas rodadas sem vencer, o Flamengo enfrenta o Vozão pela 29ª rodada do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2021 às 09:00

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 09:00

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Campeonato Brasileiro entrou em sua reta final e, após tropeços contra o Fortaleza e o Fluminense, o Flamengo não tem mais espaços para vacilos na disputa pelo título. Assim, a partida deste domingo, contra o Ceará no Maracanã, é encarada como a primeira das 10 decisões que o time terá pela frente até o dia 24 de fevereiro, quando o atual Brasileirão será encerrado.
- Se queremos ser campeões temos que vencer. Não há outro resultado a não ser vencer - disse o atacante Bruno Henrique, antes do encontro com o Vozão.
Com transmissão em tempo real do LANCE!, a bola rola às 16h, no Estádio do Maracanã, para a partida entre Flamengo e Ceará, na 29ª rodada do Brasileiro.
> Confira a tabela completa e simule as próximas rodadas do Brasileirão!As apresentações e os resultados contra Fortaleza e Fluminense aumentaram a pressão para cima de Rogério Ceni e jogadores. A cobrança, por sua vez, segue alta, como em 2019, conforme garantiu o atacante Bruno Henrique. Sobre a partida deste domingo, o camisa 27 espera um cenário similar ao Fla-Flu de quarta-feira, quando o Flamengo encontrou um adversário retraído na defesa.
- O Ceará virá da mesma forma que o Fluminense veio. É até bizarro falar isso, mas o Fluminense cobrando falta do meio de campo, jogando por bola parada, e não conseguiu levar perigo para gente, mas conseguiu virar o jogo. O Ceará será da mesma forma. Cabe a nós jogarmos lá na frente, aproveitarmos as oportunidades e estarmos compactos como em 2019. Assim conseguimos dificultar os times nos contra-ataques, e, correndo juntos, com a qualidade do nosso time, conseguimos fazer os gols e vencer os jogos finalizou BH27.

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