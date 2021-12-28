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Já em Portugal, Landim se reúne com Paulo Sousa e projeta oficializá-lo na quarta como técnico do Flamengo

Mandatário entra em contato com futuro treinador do Rubro-Negro na região da Galícia, na Espanha. Clube espera detalhes burocráticos para sacramentar sua contratação...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 16:21

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 16:21

A diretoria do Flamengo já está na contagem regressiva pela oficialização de Paulo Sousa como técnico do clube para 2022. De acordo com o "GE", o mandatário rubro-negro Rodolfo Landim viajou para a Galícia, ao lado dos dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel, conhecer pessoalmente o treinador português e traçar os rumos para o clube na próxima temporada. O Rubro-Negro está muito otimista para sacramentar a contratação de Paulo Sousa já nesta quarta-feira (29). A cúpula do clube aguarda que a situação do treinador com a Federação Polonesa seja definida.
De acordo com o "GE", a rescisão será unilateral e o técnico arcará com a multa. Marcos Braz e Bruno Spindel já se reúnem com Paulo Sousa para planejar a temporada seguinte.
Crédito: PauloSousaentrouemcontatocompresidentedoFlamengo (Reprodução/Instagram

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