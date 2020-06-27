Ivonei fala sobre amizade com outras joias do Santos: 'Crescemos rápido'

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

O elenco profissional do Santos conta 15 jogadores oriundos da base, o que representa mais da metade das peças que o técnico Jesualdo Ferreira tem à disposição. Um dos últimos pratas da casa promovidos ao time principal foi o meia Ivonei.

No Peixe desde 2013, quando tinha 11 anos, o jogador ganhou destaque pelas boas atuações nas categorias de formação. No ano passado, foi relacionado por Jorge Sampaoli para a vitória santista por 1 a 0 diante do Bahia, fora de casa, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Já nesta temporada, ascendeu com Jesualdo semanas antes da paralisação do futebol nacional, por conta da pandemia do novo coronavírus. E MAIS:Felipe Jonatan e mais dois testam negativo para COVID-19 e lateral afirma: 'Agora é focar em campo'Santos instala cabine de descontaminação no CT Rei PeléIvonei fala sobre a importância paterna em sua trajetória no SantosJoia do Santos admite desejo em jogar e afirma: 'Vou puxar a responsabilidade'Ivonei juntou-se a Sandry, Renyer e Kaio Jorge, companheiros de Meninos da Vila e recorda o tempo em que eles sonhavam estar onde estão hoje.

– A gente é muito amigo, eu, o Kaio (Jorge), Renyer, Sandry. Desde os 11 anos, a gente chegou junto, as mesmas dificuldades a gente passou, moramos na mesma pousada, dormíamos juntos no mesmo quarto, beliche. E ver o nosso crescimento hoje, tanto eu, quanto eles… a gente está no caminho certo – falou à Santos TV.

– Esses dias a gente tava treinando e enquanto tava parado a gente se reuniu. Estava eu, Sandry, Renyer, Pedro. Eu falei: “A gente tinha foto com 11 anos e agora todo mundo maior de idade. Caramba, crescemos muito rápido, parece que foi ontem”. E a gente parou pra pensar lá. E o tempo passou rápido – completou.