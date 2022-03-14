Ituano vence Bragantino e assume vice-liderança do Grupo C do Paulistão

No Novelli Júnior, o Ituano venceu o Bragantino por 2 a 0 na noite deste domingo (13). A partida válida pelo Campeonato Paulista teve a assinatura de Gabriel Barros, que saiu do banco para fazer os dois gols do time de Itu. Com o resultado, o Galo assumiu a vice-liderança do Grupo C do estadual. Enquanto isso, o Massa Bruta segue na ponta da sua chave.

Agora, os dois clubes voltam no próximo domingo (20), às 16h. A saber, o Ituano visita a Ponte Preta, enquanto que o Bragantino encara o Palmeiras, em casa.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCOMEÇO EMPOLGANTEO começo do jogo no Novelli Júnior foi de encher os olhos dos torcedores. As duas equipes apostaram em um jogo ofensivo e com transição entre defesa e ataque rápida. Assim, os atacantes foram bastante acionados e tentaram o enfrentamento contra a linha defensiva rival.

A melhor chance do Bragantino veio em uma bola parada. Hyoran cobrou falta na área e Ytalo desviou de cabeça na primeira trave. A bola encobriu Pegorari, mas Lucas Siqueira salvou em cima da linha. Pelo lado do Ituano, Roberto ficou cara a cara com Cleiton, mas ficou indeciso e deu tempo para o goleiro fechar o ângulo na finalização.

ITUANO PRESSIONAA parte final do primeiro tempo foi toda do Ituano. A equipe da casa continuou solta e conseguiu conectar os ataques. Nas melhores oportunidades, Rafael Elias e Gérson Magrão viram seus chutes passarem raspando a trave de Cleiton.

Tomando pressão, a situação do Bragantino ficou ainda pior quando Guilherme foi expulso. Substituindo Luan Cândido, o lateral acertou uma cotovelada no pescoço do adversário e levou o vermelho direto. Mesmo assim, o jogo foi em 0 a 0 para o intervalo.

FALTOU UMA PERNANa volta para o segundo tempo, o Bragantino pareceu não sentir o fato de estar jogando com um atleta a menos. Assim, o time visitante se fez presente no campo de ataque, enquanto o Ituano se mostrou desorganizado e com problemas na criação.

Para ambos os lados, a melhor chance na primeira metade do segundo tempo foi igual. No Ituano, Roberto cruzou e ninguém conseguiu completar para o gol. Do outro lado, Bruno Tubarão alçou e a bola passou na frente dos atacantes.

QUE ESTRELA!No decorrer da etapa final, Mazola mexeu no time e lançou Gabriel Barros. O jovem, que surgiu na base da equipe de Itu, abriu o placar pouco depois de entrar em passe de Roberto vindo da esquerda.

Ainda antes dos acréscimos, Cleiton, goleiro do Bragantino, colocou a mão na bola fora da área e foi expulso. Com dois a menos e sem um goleiro de ofício, o Massa Bruta se fechou ainda mais, porém acabou levando o segundo. Em lance similar ao do primeiro gol, Mário Sérgio se apresentou na esquerda e cruzou para Gabriel Barros, que mandou para a rede e fechou o placar em 2 a 0.​​​​​FICHA TÉCNICAITUANO X BRAGANTINO​​​​​​Local: Novelli Júnior, em Itu (SP)Data e hora: 13/03/2022 - 20h30 (de Brasília)Árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)Assistentes: Fabrine Bevilaqua Costa (SP) e Denis Matheus Afonso Ferreira (SP)​Cartões amarelos: Luciano, Léo Ortiz (Bragantino)Cartões vermelhos: Guilherme, Cleiton (Bragantino)

GOLS: Gabriel Barros (29'/2°T) (1-0), Gabriel Barros (39'/2°T) (2-0)

ITUANO (Técnico: Mazola)​Pegorari; Pacheco, Léo Santos, Cleberson, Rafael Pereira (Jiménez, aos 35'/2°T) e Roberto (Mário Sérgio, aos 35'/2°T); Kaio (Gabriel Barros, aos 19'/2°T), Lucas Siqueira, Gérson Magrão e Igor Henrique (Aylon, aos 19'/2°T); Rafael Elias (Lucas Nathan, aos 26'/2°T).

BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Guilherme; Luciano (Lucas Evangelista, aos 21'/2°T), Praxedes (Miguel, aos 32'/2°T) e Hyoran (Sorriso, aos 0'/2°T); Artur, Ytalo (Weverson, aos 46'/1°T) e Bruno Tubarão (Jan Hurtado, aos 32'/2°T).