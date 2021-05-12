Isolado na artilharia do Flamengo, Gabigol pode quebrar outros dois recordes na Libertadores

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Autor de um dos gols no empate em 2 a 2 com o Unión La Calera, no Chile, Gabriel Barbosa chegou aos 17 gols na Libertadores pelo Flamengo, deixou Zico para trás, e tornou-se o maior artilheiro do clube na competição. Agora, o camisa 9 rubro-negro tem outros dois recordes na mira: tornar-se o brasileiro com mais gols no torneio - por um mesmo clube e no geral.

+ Além de Zico, Gabigol supera Pelé em gols na Libertadores e celebra: 'Não tenho nem palavras para descrever'A primeira meta, de se tornar brasileiro com mais gols por um só clube na Libertadores, está mais próxima. Com 17 tentos pelo Flamengo, Gabigol está atrás de apenas dois outros atletas: o ex-atacante Palhinha, que marcou 20 gols pelo Cruzeiro em 1975 e 1976, e o ex-atacante Célio, que fez 21 gols pelo Nacional (URU) entre 1967 e 1970. O levantamento foi feito pelo jornalista Rodolfo Rodrigues.

Com dois jogos restantes na fase de grupos (LDU e Vélez), além da fase de mata-mata, Gabigol tem grandes chances de superar os dois ex-atletas e assumir a liderança da lista ainda nesta edição da Libertadores.

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Para se tornar o brasileiro com mais gols pela Libertadores no geral, o caminho é mais longo. Com 18 no total (17 pelo Flamengo e um pelo Santos), Gabigol está na oitava posição na lista de artilheiros, empatado com Marcelinho Carioca, Sérgio João (ex-Bolívar) e Tita.