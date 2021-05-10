Isla celebra 'estreia' em solo chileno e avalia impacto do gramado sintético para o Flamengo: 'Muito diferente'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Aos 32 anos de idade, o chileno Mauricio Isla nunca jogou profissionalmente por um clube no seu país de origem. Essa escrita, no entanto, está prestes para acabar. Nesta terça-feira, o Flamengo enfrenta o Unión La Calera, no Chile, pela quarta rodada da Libertadores, e o lateral-direito deve seguir na equipe titular de Rogério Ceni.

+ Flamengo acerta parceria e Havan é nova patrocinadora do futebol do clube; veja valores- Estou muito contente. Jogar no meu país depois de 13 anos na Europa é uma sensação muito boa para mim, ainda mais sendo pelo Flamengo, jogar essa partida no Chile contra o La Calera - disse Isla, à FlaTV.

Formado na base da Universidad Católica, Isla foi para a Udinese, da Itália, antes mesmo de estrear profissionalmente. Ao todo, foram 13 anos na Europa, defendo ainda clubes como Juventus, Queens Park Rangers, Olympique de Marselha e Fenerbahçe.

+ Veja mais notícias do Flamengo Com 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas, o Flamengo fará sua última partida fora de casa na fase de grupos. Mas com um desafio a mais: o gramado sintético do estádio Nicolás Chahuán Nazar. Para Isla, o tipo de piso não pode ser desmerecido e merece uma atenção especial da equipe rubro-negra.

- É muito difícil jogar num campo sintético. É muito diferente, a bola vai muito diferente, se corre de outra maneira. No Maracanã, o La Calera fez uma boa partida e tem bons jogadores, como Valdivia e Vilches. Esperamos que o Flamengo possa fazer uma boa partida. Chegar aos 12 pontos vai ser muito importante para o Flamengo.

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