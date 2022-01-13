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Isaque quer apresentar sua 'melhor versão' no Vasco e cita versatilidade: 'Já fiz todas as funções na frente'

Apresentado, meio-campista explicou o motivo da escolha do número 46 e falou sobre as suas características em campo. Ele já atuou como falso nove quando defendia o Grêmio...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 12:23

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 12:23

Ao longo da semana, o Vasco tem apresentado seus reforços para a temporada 2022. Nesta quinta-feira, foi a vez do meio-campista Isaque, que vestirá a camisa 46. O jogador explicou o motivo da escolha do número, falou sobre as suas características em campo e disse que espera mostrar a sua melhor versão na carreira. - O número 46 eu usei quando subi aos profissionais. Então, eu gostei e quero permanecer para o resto da carreira. Sobre as minhas características, eu sou meia-atacante, gosto muito de jogar pela zona central, faço também a função de falso nove e já atuei como segundo volante. Já fiz todas as funções na frente e espero ajudar o clube da melhor maneira possível - explicou o meia.
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Como pertence ao Grêmio, o jogador não poderá enfrentar o Tricolor gaúcho (cláusula no contrato de empréstimo) nos dois duelos pela Série B. Aos 24 anos, ele pontuou como tem sido a sua adaptação nas primeira semanas de treinamentos sob o comando do técnico Zé Ricardo.
- Acredito que essa primeira semana foi muito de conhecimento. Da parte do professor e nosso mesmo. Entender melhor a maneira que ele gosta de jogar. Como sempre friso, minha preferência é pelo meio, mas tenho essa certa versatilidade em jogar como nove. Mas fico à disposição para ajudar o professor onde ele preferir me utilizar - pontuou
Versátil, o meia reconheceu que foi pouco utilizado em sua passagem por Fortaleza e América Mineiro. Diante disso, ele afirmou que pretende apresentar a sua 'melhor versão' no Vasco e que os empréstimos foram importantes para o seu crescimento como atleta profissional.
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- Com certeza, desde que eu cheguei eu prezo muito que não quero ser o Isaque do Grêmio, Fortaleza e América (Mineiro). Quero seja minha melhor versão. Esses empréstimos serviram de aprendizado dentro e fora de campo. Espero dar o máximo por essa camiseta, que sei o quanto importante é. Espero ajudar a melhor maneira possível - opinou.
Crédito: IsaqueéumdosdezreforçosanunciadospeloVasco,atéomomento,paraatemporada(RafaelRibeiro/Vasco

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