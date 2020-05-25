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futebol

'Irresponsável': Campello e Leven trocam farpas após anúncio de Touré

Presidente do Vasco criticou do meio-campista marfinense com o postulante, que não deixou barato e elencou avaliações que considera negativas da atual gestão do clube...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 18:33

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 18:33

Crédito: Felippe Rocha; Paulo Fernandes/Vasco
Como era de se esperar, o anúncio do acerto de Yaya Touré com um candidato a presidência do Vasco causou troca de farpas públicas. Primeiro foi Alexandre Campello, atual mandatário do Cruz-Maltino, quem criticou a atitude do postulante Leven Siano, que publicou, na última quinta-feira, um vídeo no qual o próprio jogador se manifesta.
- Primeiro eu acho que é um absurdo falar em nome do Vasco sem ser um membro da diretoria ou sem ter a legitimidade para tal. Acho minimamente irresponsável e falta de planejamento você contratar alguém sem ter conhecimento da questão financeira, sem ter as garantias de que vai ter recursos para pagar, mas especialmente sem ouvir o especialistas, que são os treinadores, que são os profissionais que trabalham na avaliação de performance - afirmou Campello à Rádio Tupi.
Depois foi a vez de Leven. Por meio de seu perfil no Instagram, o advogado devolveu com acusações fortes. Confira:
"Presidente, o Vasco é maior que o nosso debate e em nome do sucesso dele e como torcedor é que tenho trabalhado. Acredite, tenho absoluta responsabilidade sobre tudo o que estou fazendo e tenho dito que os meus esforços são para o Vasco independentemente do resultado da eleição.Há sim irresponsabilidade, mas não em mim. Há na gestão do Vasco. Você acha que está sendo responsável ao:- Não ter pago nenhum salário em 2020?- Acumular quatro vice-presidências?- Deixar o Vasco com a menor receita entre todos os grandes clubes do Rio?- Vender talentos abaixo do valor de mercado?- Tomar empréstimo com empresário de atleta?- Ter as contas reprovadas pelo Conselho?- Deixar de pagar as parcelas do Profut e colocar o Vasco em risco?- Abandonar os esportes olímpicos, paraolímpicos e o basquete?- Demitir professores?
Estou simplesmente fazendo o que todo candidato a presidente do Vasco deveria fazer quando se candidata: evitar assumir a função alegando surpresa e despreparo, como ocorreu. Vou prosseguir com meu projeto, mesmo você não apreciando, porque está encontrando respaldo nos melhores mercados do futebol e o Vascaino poderá democraticamente fazer a sua opção sobre que futuro ele quer para o Vasco."E MAIS:Vasco terá de desatar uma série de nós na sua volta às atividadesPrefeitura do Rio diz ter aval dos clubes para liberar treinos; Flu negaCampello detona conduta de dirigentes de Botafogo e Fluminense E MAIS:

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