Ironia do destino: vitória que colocou o Vasco no G4 da Série B teve a atuação mais pobre da Era Lisca

Podem ser elencados os motivos: falta de inspiração, mérito da marcação do adversário, desfalques... mas o fato é que o Vasco quase não atacou no jogo, deu sorte no gol que fez e o goleiro Vanderlei trabalhou mais que o do Vila Nova. Foi assim que o Cruz-Maltino agiu em São Januário para dormir no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro.Desde o início da partida estava nítida a competente marcação da equipe goiana. E já se sabia da ausência de Cano, do substituto imediato (Daniel Amorim, que sofreu lesão no treino de terça-feira) e da consequente necessidade de improvisação no comando de ataque. Seria difícil.