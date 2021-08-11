Ironia do destino: vitória que colocou o Vasco no G4 da Série B teve a atuação mais pobre da Era Lisca

Podem ser elencados os motivos: falta de inspiração, mérito da marcação do adversário, desfalques... mas o fato é que o Vasco quase não atacou no jogo, deu sorte no gol que fez e o goleiro Vanderlei trabalhou mais que o do Vila Nova. Foi assim que o Cruz-Maltino agiu em São Januário para dormir no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro.Desde o início da partida estava nítida a competente marcação da equipe goiana. E já se sabia da ausência de Cano, do substituto imediato (Daniel Amorim, que sofreu lesão no treino de terça-feira) e da consequente necessidade de improvisação no comando de ataque. Seria difícil.
Só que nem quando o Vila precisou se expor os comandados de Lisca conseguiram explorar contra-ataques. Somente um nasceu, efetivamente. Léo Jabá, naquele segundo tempo, chutou para fora.
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Provavelmente o aspecto físico também pesou. O jogo contra o Vitória durou três horas e foi 72 horas antes. Tem os deslocamentos... dá para entender. Só quem não aceita é a tabela. Até porque o desafio desta sexta-feira é contra o Remo, em Belém.
E o Vasco precisa seguir vencendo.