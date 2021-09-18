Irmão de meio-campo do Corinthians, aciona o clube na Justiça do Trabalho

Crédito: Reprodução/Instagram Gil Vicente

O volante Gustavo Mantuan, irmão de Guilherme Mantuan, meia que integra o elenco profissional do Corinthians, acionou o Timão na Justiça do Trabalho cobrando R$ 533 mil referentes a direito de imagem, verbas rescisórias e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), além dos honorários dos advogados no processo.

A informação foi publicada inicialmente pelo "GE" e confirmada pelo LANCE!.

>> Baixe o novo app de resultados no L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosRevelado nas categorias de base corintiana, Guilherme Mantuan tem 24 anos e é quatro anos mais velho que o seu irmão, que segue no Timão e também foi revelado pelo clube do Parque São Jorge.

Promovido em 2016, Guilherme Mantuan teve a primeira chance entre os profissionais em 2017, mas teve uma sequência de oportunidades em 2018, quando fez 23 partidas, não foi às redes, mas chegou a anotar uma assistência.

Em 2019, o ex-corintiano foi emprestado para a Ponte Preta. No ano seguinte a cessão foi para o Oeste.

Há duas temporadas, Mantuan atua pelo Gil Vicente, de Portugal.

Segundo o jogador, no ano passado havia firmado um acordo com o Corinthians para receber o que tinha direito em quatro parcelas, mas recebeu apenas duas.

Já o irmão de Guilherme, Gustavo Mantuan, chegou a se destacar na temporada passada, marcou o seu primeiro gol como profissional em uma vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, no Rio de Janeiro, em outubro, mas dias depois, durante um treinamento com a Seleção Brasileira Sub-20, rompeu o ligamento do joelho esquerdo e teve que passar pela terceira cirurgia na região mesmo como um curta carreira.