Invicto por Corinthians e Monza neste ano, Carlos Augusto celebra sequência como titular na Itália

Crédito: Divulgação/Monza

Somando os oito primeiros meses de 2020 quando atuou pelo Corinthians e a atual experiência com a camisa do Monza, da Itália, o lateral-esquerdo Carlos Augusto ainda não perdeu na temporada. O último revés do jogador vai completar um ano e foi diante do Fluminense, no dia 8 de dezembro do ano passado, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

No total, Carlos Augusto tem 14 partidas no ano. São sete pelo Corinthians com quatro vitórias e três empates, retrospecto repetido no Monza. Na última quarta-feira a equipe ficou no empate, em casa, com o Vicenza.

- Foi um ano atípico no futebol em virtude da pandemia. Ficamos um bom tempo sem jogar, mas é algo gratificante ter uma longa invencibilidade. Espero estender esse período, quem sabe fechar 2020 sem derrotas para ajudar o Monza no seu grande objetivo que é o acesso a elite do futebol italiano - comentou o lateral brasileiro de 21 anos.

Totalmente adaptado ao novo clube, Carlos Augusto já conquistou o seu espaço entre os titulares. Ele começou jogando as últimas quatro partidas do Monza na Série B da Itália.