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Invicto por Corinthians e Monza neste ano, Carlos Augusto celebra sequência como titular na Itália

O lateral-esquerdo ainda não perdeu na temporada, já que seu último revés vai completar um ano e foi diante do Fluminense, no dia 8 de dezembro, pelo Brasileirão-2019...

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 15:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2020 às 15:17
Crédito: Divulgação/Monza
Somando os oito primeiros meses de 2020 quando atuou pelo Corinthians e a atual experiência com a camisa do Monza, da Itália, o lateral-esquerdo Carlos Augusto ainda não perdeu na temporada. O último revés do jogador vai completar um ano e foi diante do Fluminense, no dia 8 de dezembro do ano passado, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
No total, Carlos Augusto tem 14 partidas no ano. São sete pelo Corinthians com quatro vitórias e três empates, retrospecto repetido no Monza. Na última quarta-feira a equipe ficou no empate, em casa, com o Vicenza.
- Foi um ano atípico no futebol em virtude da pandemia. Ficamos um bom tempo sem jogar, mas é algo gratificante ter uma longa invencibilidade. Espero estender esse período, quem sabe fechar 2020 sem derrotas para ajudar o Monza no seu grande objetivo que é o acesso a elite do futebol italiano - comentou o lateral brasileiro de 21 anos.
Totalmente adaptado ao novo clube, Carlos Augusto já conquistou o seu espaço entre os titulares. Ele começou jogando as últimas quatro partidas do Monza na Série B da Itália.
- Todo jogador quer jogar o máximo de partidas possíveis. Comigo não é diferente. Me cuido para estar sempre em boa condição e dando o meu melhor a cada partida. A concorrência é alta, por isso preciso me manter num nível elevado para permanecer jogando a maior parte de jogos do Monza - finalizou o camisa 30 do Monza.

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