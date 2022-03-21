Invicto no Paulistão, Palmeiras quebra recordes no torneio em 2022

Time a ser batido também no Campeonato Paulista, o Palmeiras quebrou mais recordes com os números conquistados nesta edição do torneio. Além da melhor campanha, com 30 pontos, o time comandado por Abel Ferreira encerrou a primeira fase do Estadual como detentor de outros recordes: maior número de vitórias, com nove triunfos, a defesa menos vazada da história, com apenas três gols sofridos, além de ter o melhor saldo de gols da competição: 14.

+ Veja o caminho do Palmeiras no Campeonato Paulista 2022 - Fomos primeiro no primeiro turno, mas não há título, em outros Estaduais há título para quem vence o primeiro turno. Mas fica registrada a primeira fase muito boa da equipe, a única equipe que jogou de dois em dois dias devido ao Mundial e à Recopa (Sul-Americana), que eram as nossas duas prioridades - disse o português.

Desde 2017, o Estadual tem a primeira fase com quatro grupos com quatro times. Durante esse período, o recorde de menos gols sofridos nesta fase da competição é justamente do Palmeiras, em 2019, quando o time sofreu apenas cinco gols.

Os números impressionam ainda mais quando se leva em conta as alterações na equipe feitas por Abel Ferreira. O treinador utilizou titulares e reservas, além de garotos da base, em diversas situações, inclusive no jogo contra o Red Bull Bragantino. Apesar do revezamento, o Verdão manteve seus bons números, principalmente no setor defensivo.

O Verdão agora vira a chave e mira em seu próximo adversário, o Ituano. A partida das quartas de final será realizada na quarta-feira, às 21h35, no Allianz Parque.