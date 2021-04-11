Invicto na temporada 2021, Corinthians volta a campo para tentar convencer

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A espera foi longa, de mais de duas semanas, mas finalmente o torcedor do Corinthians verá seu time em campo, contra o Guarani, neste domingo, às 20h, em Campinas. Apesar das atuações ruins nos últimos meses, a equipe não sai derrotada há nove jogos, pouco menos de dois meses. Após um período enorme de treinos, chegou a vez de tentar não só vencer, mas convencer.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Ainda que já tenha sido amplamente declarado pelos dirigentes que o ano de 2021 seria de reconstrução e foco nas finanças, a ideia é manter em campo um time competitivo, mas que conte com o apoio e a confiança do torcedor. Embora os resultados sejam muito mais positivos do que negativos, a Fiel não vê, por ora, boas perspectivas para desafios maiores nesta temporada.

Por isso, Vagner Mancini e seus comandados sabem que precisam dar algo a mais nas próximas partidas para convencer torcedores, e até mesmo a mídia, de que é possível o Corinthians sonhar com coisas maiores do que em 2020, mesmo sem poder ter reforços e apostando na promoção dos jovens da base.- Nós estávamos vivendo uma situação muito difícil, porque nós tínhamos tido vários casos de Covid-19, e naquele momento a gente tinha um elenco desequilibrado, porque alguns tiveram que parar por causa da Covid, outros que obviamente vieram da base, então estavam ainda em um momento de adaptação, tivemos que fazer jogos seguidos, aí óbvio que eu não fiquei satisfeito. Acho que quem assistiu o jogo viu a mesma coisa, tivemos uma equipe desorganizada, desequilibrada, muito em cima daquilo que estava acontecendo no momento, mas após duas semanas de treinamento eu tenho certeza que amanhã (neste domingo) vamos ver um time diferente - garantiu Mancini em entrevista coletiva no último sábado.

Até aqui, o Corinthians fez sete partidas válidas pela temporada 2021, com quatro vitórias e três empates, sendo cinco pelo Paulistão (3 vitórias e 2 empates) e duas pela Copa do Brasil (1 vitórias e 1 derrota). Uma sequência muito boa para o início de uma jornada. E ela fica melhor ainda quando pegamos os dois últimos jogos do Timão da temporada 2020, que terminaram empatados, ou seja, a série invicta neste momento é de nove duelos.

A última vez que o Alvinegro foi derrotado foi no dia 17 de fevereiro, no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, com placar de 1 a 0 para os donos da casa. Daquele dia até 26 de março, último jogo antes da pausa do Paulistão, a comissão técnica teve pouco tempo para preparar o time, com uma partida atrás da outra, além de enfrentar casos de Covid e viagens fora do estado.