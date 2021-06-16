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Invicto na Série B, Botafogo evolui no setor ofensivo e reforços começam a ter destaque na temporada

Glorioso tem seis gols em três jogos e o quarto melhor ataque do campeonato, com números superiores ao Carioca. Chay e Luís Oyama contribuíram para essa evolução...
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Publicado em 

16 jun 2021 às 07:30

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 07:30

Crédito: Botafogo cresce no início de Série B e atualmente é o quarto colocado com 7 pontos (Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo iniciou bem a Série B do Campeonato Brasileiro com sete pontos em nove disputados. Apesar de ainda ser cedo, o rendimento cresceu em campo e os reforços deram mais dinâmica e força ofensiva ao time dirigido pelo técnico Marcelo Chamusca. Dentre eles, Chay e Luís Oyama aturaram nas vitórias sobre Coritiba e Remo, e o time finalizou mais e levou mais perigo ao gol adversário.
> Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro Na competição, o time da estrela solitária marcou seis gols nas três primeiras partidas. Em uma comparação direta com o Carioca, os números ofensivos são bem superiores, já que a equipe demorou seis rodadas para chegar ao sexto gol no Estadual, contra equipes bem inferiores. O Glorio tem o quarto melhor ataque da Série B, atrás apenas de CRB, Guarani e Náutico, e empatado com o Confiança.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
É preciso ponderar que o ataque alvinegro sofreu muitas mudanças desde o início da temporada. Matheus Babi deixou o clube rumo ao Athletico-PR, Ênio atualmente é reserva, e Warley tem atuado na lateral. Somado a isso tiveram as chegadas de Chay, Rafael Moura, Ronald, Diego Gonçalves, fora o setor de meio-campo que ganhou mais solidez com Pedro Castro, Marco Antônio e Luís Oyama.
De acordo com os números do "Footstats", o Alvinegro acertou sete finalizações ao gol do Remo, com esses números sendo distribuídos por sete atletas diferentes. No meio-campo, Oyama acertou três lançamentos e trinta passes durante a partida. O volante deu mais dinâmica ao setor se destacando nesses fundamentos, ao melhorar as transições ofensivas com passes mais objetivos.Oyama deu mais dinâmica ao meio de campo (Vítor Silva/Botafogo)Chay é uma boa opção no ataque do Alvinegro (Vítor Silva/Botafogo)Na partida anterior, contra o Coritiba, no Nilton Santos, o camisa 5 foi responsável por 33 passes, ficando atrás apenas do lateral-esquerdo PV, que se firmou no setor. Por outro lado, foi dos pés de Chay que saiu o maior número de finalizações, três no total. O que mostra que o atacante também deu mais qualidade ao ataque botafoguense, e será uma boa opção ofensiva (ele tem dois gols e um assistência em dois jogos).
- A construção dos gols tem sido uma variação que a gente tem tentado utilizar e tem cobrado dos jogadores uma melhora do jogo por dentro, de entrelinhas, que é sempre muito difícil para o adversário marcar. Hoje a gente aproveitou bem, fico contente por isso, mas também entra um pouquinho de análise. No trabalho da semana a gente cobrou muito achar os jogadores por dentro porque sabia que o adversário tem uma certa fragilidade, até porque os números comprovavam isso - disse Chamusca em entrevista coletiva.
Ainda é cedo, mas Chamusca parece ter se aproximado do equilíbrio e ter encontrado a espinha dorsal do Glorioso. Resta saber como o time irá se comportar fora de casa, e para isso terá dois duelos complicados diante do Londrina, no Estádio do Café, e do Náutico, nos Aflitos. Será o momento do Botafogo mostrar a força de seu elenco e superar o desgaste das longas viagens.

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