Invicto há nove jogos, Hiago agradece novas oportunidades na Chape

Crédito: Zagueiro/lateral do Verdão do Oeste tem 23 anos de idade (Divulgação/Assessoria de Imprensa

Vivendo boa fase na Chapecoense, o zagueiro Hiago concedeu entrevista coletiva na última terça-feira (23) tratando, dentre outros temas, do fato do camisa 43 vir de uma sequência invicta de nove partidas alternando em duas posições: a sua de origem, como zagueiro, e a de lateral-direito.>Como está o posicionamento das equipes no CatarinenseO atleta jogou improvisado na temporada passada e voltou a atuar na lateral em 2021 mas, nas últimas duas partidas da Chapecoense, foi aproveitado onde mais gosta, na zaga. O resultado não poderia ser melhor já que, além de participar de duas vitórias do Verdão do Oeste, em nenhuma oportunidade a sua meta foi vazada.

Apesar de mostrar bom desempenho em ambas funções, o zagueiro ressaltou que vai brigar por uma vaga em posição de origem:

- ’Agradeço as oportunidades que eu tive na lateral, porque isso melhora o nível do jogador, conhecer outras posições. Na base já aconteceu de eu ter jogado de volante, lateral, inclusive comecei como volante, mas a minha posição de ofício é zagueiro, sempre que o professor precisar estou a disposição em qualquer posição, mas é óbvio que sou zagueiro e quero brigar pelo espaço ali na defesa.

Perto de completar oito anos no clube, Hiago enxerga com bons olhos o trabalho feito pela Chape neste início de Campeonato Catarinense com o treinador Umberto Louzer dando prioridade para jogadores oriundos das categorias de base.

Além disso, a mistura de nomes novos em um grupo que conta com nomes como Anselmo Ramon, Kadu e Felipe Santana foi um ponto elogiado por Hiago que tem aproveitado a chance de pegas dicas com os dois últimos citados: