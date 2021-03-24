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futebol

Invicto há nove jogos, Hiago agradece novas oportunidades na Chape

Defensor também contou que tem aproveitado fato de ter companheiros experientes no setor para pegar valiosas dicas...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 16:42

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 16:42
Crédito: Zagueiro/lateral do Verdão do Oeste tem 23 anos de idade (Divulgação/Assessoria de Imprensa
Vivendo boa fase na Chapecoense, o zagueiro Hiago concedeu entrevista coletiva na última terça-feira (23) tratando, dentre outros temas, do fato do camisa 43 vir de uma sequência invicta de nove partidas alternando em duas posições: a sua de origem, como zagueiro, e a de lateral-direito.>Como está o posicionamento das equipes no CatarinenseO atleta jogou improvisado na temporada passada e voltou a atuar na lateral em 2021 mas, nas últimas duas partidas da Chapecoense, foi aproveitado onde mais gosta, na zaga. O resultado não poderia ser melhor já que, além de participar de duas vitórias do Verdão do Oeste, em nenhuma oportunidade a sua meta foi vazada.
Apesar de mostrar bom desempenho em ambas funções, o zagueiro ressaltou que vai brigar por uma vaga em posição de origem:
- ’Agradeço as oportunidades que eu tive na lateral, porque isso melhora o nível do jogador, conhecer outras posições. Na base já aconteceu de eu ter jogado de volante, lateral, inclusive comecei como volante, mas a minha posição de ofício é zagueiro, sempre que o professor precisar estou a disposição em qualquer posição, mas é óbvio que sou zagueiro e quero brigar pelo espaço ali na defesa.
Perto de completar oito anos no clube, Hiago enxerga com bons olhos o trabalho feito pela Chape neste início de Campeonato Catarinense com o treinador Umberto Louzer dando prioridade para jogadores oriundos das categorias de base.
Além disso, a mistura de nomes novos em um grupo que conta com nomes como Anselmo Ramon, Kadu e Felipe Santana foi um ponto elogiado por Hiago que tem aproveitado a chance de pegas dicas com os dois últimos citados:
- Eu acho que é muito importante a mescla hoje em dia de juventude com experiência, ainda mais no nosso calendário no Brasil que é apertado e com bastante jogos, tu precisa ter essa mistura. Aqui na Chapecoense a gente tem tanto a juventude como a experiência com Anselmo, Kadu, Felipe Santana que são os caras mais rodados, principalmente os dois que são da minha função, a gente conversa mais durante o dia a dia, sempre procuram dar dicas, auxiliando, ajudando no nosso crescimento e amadurecimento.

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