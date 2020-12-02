Invicto fora de casa com Mancini, Corinthians busca mais uma vitória

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Fortaleza, no Castelão, pela 24ª rodada do Brasileirão-2020. O objetivo alvinegro é aproveitar a boa fase como visitante e garantir a primeira sequência de vitórias na competição. Desde que chegou, Vagner Mancini ainda não foi derrotado fora de casa e quer manter essa invencibilidade de cinco jogos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

A estreia do treinador foi diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada e logo de cara conquistou uma vitória importante como visitante, batendo o adversário por 1 a 0, com gol de Everaldo no último minuto. A partida anterior, diante do Ceará, foi a última de Dyego Coelho no comando: derrota por 2 a 1 no Castelão, justamente o palco do duelo desta noite, desta vez contra o Fortaleza.

Esse revés foi há quase dois meses, ou seja, desde então o Timão não perdeu mais quando atuou longe de seus domínios. De lá para cá foram três vitórias (Athletico-PR, Vasco e Coritiba) e dois empates (América-MG, pela Copa do Brasil, e Atlético-GO), aproveitamento de 73,33% dos pontos disputados. Desempenho que ajudou demais para que o time deixasse a zona da degola.

- Vejo uma evolução, é só você ver os resultados, as coisas tem melhorado, a gente tem evoluído, cada treinador tem sua maneira de trabalhar, seu estilo e vejo sim que a gente tem evoluído, tem crescido, tem melhorado com o professor Mancini, hoje a gente vê uma equipe que sofre menos nos jogos, que vem tendo oportunidade de gols, resultados, creio que no segundo turno é uma das equipes que mais venceu fora de casa, que mais pontuou fora de casa - declarou Cássio em entrevista coletiva virtual na última terça-feira.De fato, o Corinthians é um dos clubes que mais pontuaram como visitante no início deste segundo turno (quatro pontos em duas partidas), atrás apenas do São Paulo, que conquistou seis pontos em dois jogos. No primeiro turno, o Alvinegro fez dez duelos fora de casa e faturou apenas 11 dos 30 pontos que disputou, aproveitamento de 36,7%, bem diferente da fase atual da equipe.

Além disso, trata-se da maior invencibilidade do clube como visitante nesta temporada, já que antes da chegada de Mancini, o máximo que o Timão havia ficado sem perder fora de casa foi pelo período de quatro jogos (Novorizontino, Oeste, Red Bull Bragantino e Palmeiras), todos pelo Paulistão-2020, ainda sob o comando de Tiago Nunes, que levou os corintianos para a final do estadual.

Com essa boa fase fora de casa, e alguns ajustes como mandante, o Corinthians volta a sonhar com voos maiores no Campeonato Brasileiro. Cada vez mais consistente e organizado sob o comando de Mancini, o time vai em busca de vencer o Fortaleza para conquistar sua segunda vitória consecutiva, fato inédito nesta edição da competição. O elenco está se sentindo confiante.

- Os resultados têm sido bons, a gente tem sido mais constante e agora é o momento de nós buscarmos mais vitórias, pontuar mais para cada vez ficar mais longe do pessoal lá de baixo e, consequentemente, ganhando os pontos, você vai buscar o grupo da frente, mas creio que estamos muito confiantes de que a gente vai conseguir bons resultados. Em se tratando de Corinthians e o momento que nós estamos vivendo, nós pensamos no grupo da frente - completou Cássio em entrevista coletiva.