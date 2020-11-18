Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Invicto em mata-mata no ano, Palmeiras está perto de igualar marca de título de 2015
futebol

Invicto em mata-mata no ano, Palmeiras está perto de igualar marca de título de 2015

Verdão entra em campo contra o Ceará para garantir quinta classificação em 2020 e chegar à semi da Copa do Brasil. Última vez com tal série rendeu título do torneio nacional...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 nov 2020 às 08:00

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras tem importantes desfalques para enfrentar o Ceará nesta quarta-feira (18) às 19h (de Brasília), no Castelão, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Por outro lado, tem uma vantagem de três gols após a vitória no Allianz Parque por 3 a 0, há uma semana.
O Alviverde entra em campo também com um aproveitamento de 100% em decisões de mata-mata na temporada de 2020. São quatro até o momento: três no Campeonato Paulista, quando acabou com o título, e outro na Copa do Brasil, nas oitavas de final.No Paulistão, foram triunfos em jogos únicos contra Santo André, quartas de final, e Ponte Preta, semifinal, além da decisão diante do Corinthians, quando ficou com o troféu na disputa por pênaltis. Já no torneio nacional, o Verdão passou pelo Red Bull Bragantino com dois triunfos nas oitavas.
A última vez em que o Palmeiras engatou tal sequência seguida em fases eliminatórias aconteceu na caminhada do título da Copa do Brasil de 2015. Na ocasião, o Alviverde passou por Sampaio Corrêa, ASA, Cruzeiro, Internacional, Fluminense e Santos. Foram seis classificações seguidas.
​A marca positiva em mata-matas subiu para sete em janeiro do ano seguinte, com a vitória sobre o Libertad, em torneio amistoso disputado em Montevidéu. A série acabou no mesmo Uruguai, quando o time de Marcelo Oliveira perdeu a taça da Copa Antel para o Nacional, nos pênaltis.
Diante do Ceará, será a primeira decisão do Palmeiras valendo a vaga longe do Allianz Parque na temporada e, com Abel Ferreira, o time tem a chance de aumentar a lista de classificações.
A partir da semana que vem o desafio no mata-mata passa a ser nas oitavas da Copa Libertadores, novamente fora de casa. O adversário será o Delfín, no Equador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Colegas de PM que matou casal de mulheres em Cariacica são afastados das ruas
Imagem de destaque
Nike admite problemas em uniforme de seleções para a Copa do Mundo
Imagem de destaque
Funcionário é preso suspeito de furtar R$ 3 mil em mercadorias em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados