Invicto em 2021, Flamengo varre o Paulistano e garante vaga na decisão do NBB

Crédito: Paula Reis/Flamengo

O Flamengo disputará a sua oitava decisão na história no Novo Basquete Brasil (NBB). Na tarde deste sábado, a equipe rubro-negra venceu o Paulistano por 69 a 58, fechou a semifinal em 3 a 0 e carimbou o passaporte para a grande decisão do torneio.

+ Qual o seu favorito? Confira a evolução do uniforme 2 do Flamengo no séculoHexacampeão, o time da Gávea ampliou a série invicta para 31 jogos e agora aguarda o vencedor entre São Paulo e Minas para conhecer o rival na luta pelo título. O Flamengo vai em busca da tríplice coroa na temporada, uma vez que conquistou a Copa Super 8 contra o São Paulo e também o título da Champions League Américas contra o Real Estelí.

Marquinhos foi o cestinha da partida e ainda chegou ao duplo-duplo, com 19 pontos e 10 rebotes. Olivinha também brilhou e chegou ao duplo-duplo com 12 pontos e 12 rebotes.