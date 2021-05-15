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futebol

Invicto em 2021, Flamengo varre o Paulistano e garante vaga na decisão do NBB

Equipe rubro-negra fecha série em 3 a 0, no Maracanãzinho, e aguarda vencedor de São Paulo e Minas para conhecer adversário na final...
LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 20:11

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 20:11

Crédito: Paula Reis/Flamengo
O Flamengo disputará a sua oitava decisão na história no Novo Basquete Brasil (NBB). Na tarde deste sábado, a equipe rubro-negra venceu o Paulistano por 69 a 58, fechou a semifinal em 3 a 0 e carimbou o passaporte para a grande decisão do torneio.
+ Qual o seu favorito? Confira a evolução do uniforme 2 do Flamengo no séculoHexacampeão, o time da Gávea ampliou a série invicta para 31 jogos e agora aguarda o vencedor entre São Paulo e Minas para conhecer o rival na luta pelo título. O Flamengo vai em busca da tríplice coroa na temporada, uma vez que conquistou a Copa Super 8 contra o São Paulo e também o título da Champions League Américas contra o Real Estelí.
Marquinhos foi o cestinha da partida e ainda chegou ao duplo-duplo, com 19 pontos e 10 rebotes. Olivinha também brilhou e chegou ao duplo-duplo com 12 pontos e 12 rebotes.
No dia 22 de maio, próximo sábado, começa a série melhor de cinco jogos que definirá o campeão do NBB. Todas as partidas serão disputadas no ginásio do Maracanãzinho.

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