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Invicto em 2021, Flamengo termina fase de classificação do NBB com campanha histórica

Rubro-Negro derrotou o Cerrado, na última quarta-feira, e agora volta as atenções para a reta final da Champions League Américas, na Nicarágua
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Publicado em 08 de Abril de 2021 às 18:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 18:45
Crédito: Helena Petry/CRF
Trinta jogos, 28 vitórias e duas derrotas. Estes foram os números do Flamengo na fase de classificação do NBB, igualando a melhor campanha da história na temporada regular da competição (a mesma que o Bauru de 2014-2015). A equipe garantiu vaga nos playoffs em primeiro lugar e, agora, aguarda a definição do adversário nas quartas-de-final.
+ Flamengo x Palmeiras: final da Supercopa tem embate entre elencos valiosos; veja a comparaçãoA partida final foi nesta quarta-feira, em Brasília. Mesmo poupando alguns titulares, o Flamengo não teve problemas para passar pelo Cerrado Basquete por 88 a 57. Esta foi a 15ª vitória seguida do time no NBB e a 23ª na temporada. A equipe comandada por Gustavinho continua invicta em 2021.
A última derrota foi apenas em 29 de dezembro de 2020, diante do Corinthians. Antes, o Flamengo só havia sido derrotado na 8ª rodada, em 8 de dezembro, contra o São Paulo.
Nesta quinta-feira, o time carioca embarcou para a Nicarágua para a fase final da Champions League Américas. O próximo desafio é contra o Caballos de Coclé, do Panamá, no sábado, às 17h10 (de Brasília), pelas quartas-de-final. Caso saia vencedor, joga a semifinal no domingo e a final na próxima terça-feira.

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