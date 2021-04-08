Invicto em 2021, Flamengo termina fase de classificação do NBB com campanha histórica

Crédito: Helena Petry/CRF

Trinta jogos, 28 vitórias e duas derrotas. Estes foram os números do Flamengo na fase de classificação do NBB, igualando a melhor campanha da história na temporada regular da competição (a mesma que o Bauru de 2014-2015). A equipe garantiu vaga nos playoffs em primeiro lugar e, agora, aguarda a definição do adversário nas quartas-de-final.

+ Flamengo x Palmeiras: final da Supercopa tem embate entre elencos valiosos; veja a comparaçãoA partida final foi nesta quarta-feira, em Brasília. Mesmo poupando alguns titulares, o Flamengo não teve problemas para passar pelo Cerrado Basquete por 88 a 57. Esta foi a 15ª vitória seguida do time no NBB e a 23ª na temporada. A equipe comandada por Gustavinho continua invicta em 2021.

A última derrota foi apenas em 29 de dezembro de 2020, diante do Corinthians. Antes, o Flamengo só havia sido derrotado na 8ª rodada, em 8 de dezembro, contra o São Paulo.